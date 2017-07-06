Facebook Bonfire ile görüntülü grup sohbeti imkanı sunmaya hazırlanıyor

Meerkat çevrim içi canlı yayın özelliğini sunan ilk platformlardan biriydi. Ancak önce Twitter’ın daha sonra da Facebook’un canlı yayın konusuna el atması, Meerkat’in sonunu getirmişti. Başka sulara yelken açan geliştiriciler, Meerkat’i Houseparty adını taşıyan bir görüntülü grup sohbeti uygulamasına dönüştürmüştü. Meerkat ekibi yeni girişimlerinde de sosyal medya devleriyle uğraşmak zorunda kalacak gibi görünüyor. The Verge sitesinde yer alan habere göre, Facebook Bonfire adını taşıyan ve görüntülü grup sohbeti imkanı sunan bir uygulamayı test ediyor. Sonbaharda yayınlanacağı söylenen uygulamanın şirket çalışanlarına tanıtıldığı söyleniyor.

Meerkat’in de geliştiricisi olan Life On Air ekibi, Houseparty uygulamasını bundan iki yıl önce oluşturmuştu. Meerkat’te, Periscope’ta ya da Facebook’ta canlı yayın yapmamış insanların sayılarının fazlalığını fark eden Life On Air’in kurucusu Ben Rubin, insanların arkadaşlarıyla çevrim içi ortamda görüntülü biçimde takılabilmesini mümkün hâle getirmişti.

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Houseparty özellikle 13-19 yaş arasındaki kitle tarafından benimsendi. Geçtiğimiz kasım ayında açıklanan rakamlara göre, uygulamanın 1.2 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu 1.2 milyon kişi günde toplam 20 milyon dakikayı uygulamada geçiriyor. Facebook için özellikle gençler arasında büyüyen sosyal ağlar ciddi bir tehdit niteliği taşıyor. Bunun için bir zamanlar Snapchat’i satın almaya çalışan şirket, sonrasında Snapchat’in özelliklerini tüm servislerinde kopyalama yoluna gitmişti. Houseparty’nin sürekli olarak büyümesi ve ABD’de iTunes App Store’da en popüler 200 uygulama arasına girmesi, Facebook’a Houseparty’yi kopyalaması adına gerekli motivasyonu sağlamış gibi görünüyor.

Bonfire’ın nasıl işleyeceğine dair detaylar şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak çalışmaları takip edenler, uygulama için “Houseparty klonu” ifadesini kullanmaktan çekinmiyor. Bu da Bonfire’ın Houseparty adına ciddi bir tehdit niteliği taşıdığı anlamına geliyor.

Facebook’un kopya ürünlerinin ne kadar başarılı olduğu ise tartışmaya açık. Sosyal paylaşım sitesinin Snapchat’in karşısına çıkardığı Slingshot ve Bolt, kısa süre içinde tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı. Snapchat’in hikaye özelliğini sahip olduğu tüm platformlarda uygulayan şirket, Instagram’da oldukça iyi bir sonuç almıştı. Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp’taki hikaye özelliği uygulamaları ise beklenen sonucu vermemişti.

Facebook Bonfire ile yeni misyonuna uygun bir adım atabilir

Ancak Houseparty’nin yakın arkadaşları bir araya getirme hedefi, Facebook’un yeni misyonuyla fazlasıyla örtüşüyor. Sıkı topluluklar oluşturmayı amaçlayan ve son zamanlarda video konusuna iyiden iyiye odaklanan Facebook için Bonfire, her iki yaklaşımı da kapsayıcı bir adım niteliği taşıyor.