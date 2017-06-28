Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook, bu konumunu her geçen gün biraz daha güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, kişisel hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla sosyal ağın aylık kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını duyurdu. Facebook aylık kullanıcı sayısı, geçtiğimiz mart ayında 1.94 milyon olarak açıklanmıştı.

Zuckerberg’in açıklaması, Facebook’un yaklaşık 3 aylık bir süre içinde 600 bin yeni kullanıcı kazanmayı başardığını gösteriyor. Sosyal paylaşım sitesinin, aylık kullanıcı sayısı Mart 2015’te ise 1.64 milyon olarak kaydedilmişti.

Aylık kullanıcı sayısının 2 milyara ulaşmasını değerlendiren Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, dünyayı birbirine bağlama konusunda ilerleme kaydettiklerini ve şimdiki hedeflerinin dünyayı birbirine yaklaştırmak olduğunu belirtti. Zuckerberg’in bahsettiği iki eylem arasında fark yok gibi görünüyor. Ancak Facebook’un kısa süre önce duyurduğu yeni misyonu, Zuckerberg’in kastının birlikte bir şeyleri değiştirebilen topluluklar oluşturmak olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

Facebook aylık kullanıcı sayısının 2 milyara ulaşmasını kişiselleştirilen bir videoyla kutluyor

Facebook başarısını “Good Adds Up” (İyilik Toplanır) adını taşıyan kişiselleştirilebilir bir videoyla kutluyor. Facebook kullanıcıları kendilerine özgü videoyu Haber Kaynağında veya facebook.com/goodaddsup adresinde görebilecek.