Facebook asılsız haber tespitine yardımcı olacak eğitim aracını Türkiye’deki kullanıcıların karşısına çıkardı. “Asılsız Haberleri Tespit Etme” ismini taşıyan kılavuz, dikkat çekmesi amacıyla Türkiye’deki 44 milyon Facebook kullanıcısının Haber Kaynağı’nın en üstünde gösterilecek.

Kılavuza giden bağlantıya tıklandığında kullanıcılar Facebook Yardım Merkezi’ne yönlendirilecek. Burada web uzantılarının kontrolü, kaynağın araştırılması, konuyla ilgili diğer haberlerin aranması gibi noktalar hakkında daha fazla bilgi ve kaynak yer alıyor. Facebook böylelikle hem platform içinde hem de dışında gerçek dışı haberlerin tespitine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların platform üzerinde doğru bilgi görme isteğine dikkat çekildi. Facebook asılsız haber içeriklerinin kullanıcı topluluğuna zarar verdiğin ve bilgi akışını engellediğinin de altını çizdi.

Facebook asılsız haber ile mücadelede Kadir Has Üniversitesi ile işbirliği yapıyor

Facebook asılsız haber ile olan mücadelesinde eğitimin önemine dikkat çekiyor. Sosyal ağ, bu konuda insanlara gerekli bilgilerin artırılması için Kadir Has Üniversitesi ile birlikte çalışıyor.