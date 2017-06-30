Facebook’un internet hava aracı Aquila ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı

Facebook’un internet yayını yapan otonom hava aracı Aquila ikinci tam ölçekli deneme uçuşunu da başarılı şekilde tamamladı. Güneş enerjisiyle çalışan bu hava aracı, yüksek irtifada 60 ile 90 gün arasında kesintisiz uçacak şekilde tasarlanmıştı. Daha önce bir kez test için havalanan aracın ilk uçuşu düşüşle noktalanmıştı. Bu sefer ise Aquila mükemmel bir şekilde yere inmeyi başardı.

Bu ikinci uçuş, 22 Mayıs tarihinde gerçekleşti ve bir saat 46 dakika boyunca sürdü. Ekip Aquila için özel bir iniş alanı hazırladı, aralarında kanatlara yerleştirilmiş hız kesicilerinin de bulunduğu bazı ayarlamalar gerçekleştirdi. Buna ek olarak hava aracının otomatik pilot yazılımında modifikasyınlar gerçekleştirildi, pervaneler de iniş öncesinde yatay olarak kilitlendi. Tüm bunlar sayesinde pürüzsüz bir iniş gerçekleştirildi.

Bu çok etkileyici, çünkü hafif bir araç olan Aquila’nın kanat açıklığı bir Boeing 737 yolcu uçağınınkinden daha fazla. Aynı zamanda Facebook’un hava aracının geleneksel bir iniş takımı da bulunmuyor. Hava aracı Kevlar’dan yapılmış pedlerin üstünde kızak yaparak inişini gerçekleştiriyor.

Facebook’un belirttiğine göre, pervane kilitleme fonksiyonunun haricinde her şey planlandığı gibi çalıştı.

Etkileyici bir istatistik de Aquila’nın tırmanma hızının dakikada 55 metre ile ilk uçuşun hızının neredeyse iki katı olması ki, bu da Facebook’un gerçekleştirdiği değişikliklerin sonuç verdiğini gösteren bir başka önemli ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Facebook hava aracının çıktığı maksimum yükseklik hakkında bir bilgi vermiyor, ancak hava aracının tırmanmaya devam etmeden önce en az 915 metreye çıktığı söyleniyor.

Aquila’nın dünyanın ücra köşelerine internet erişimi yaymasından önce yapılması gereken daha hâlâ birçok iş bulunuyor. Ancak gelinen nokta Facebook’un herkesi internete bağlama hedefinde büyük bir adım olarak nitelendirilebilir.

Bir sosyal ağ şirketinden tam kapsamlı bir teknoloji şirketine dönüşen şirket, geçtiğimiz günlerde yeni misyonunu açıklamış, bir topluluk kurma ve dünyayı birbirine daha yakın hâle getirme hedefini açıklamıştı. Daha fazla kişiye internet erişimi götürmek de bu misyonun önemli bir parçasını teşkil ediyor.

Öte yandan Aquila’nın uçuşu, sadece Facebook için değil, bu tür drone hava aracı uçuşlarında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilir.