Facebook 4K video cephesinde arkadan gelse de, rakiplerine yetişmek için sıkı bir çaba sarfediyor. TechCrunch’ta yer alan habere göre, Facebook ultra yüksek çözünürlüklü videoları test ediyor.

Söz konusu videolar, 2160p UHD-1 standardını destekliyor. TechCrunch’ın haberine göre, bazı Facebook sayfaları ve profillerinde şimdiden 4K videolar paylaşılabiliyor ve izlenebiliyor.

Google’ın sahibi olduğu YouTube, 4K çözünürlüklü videoları test etmeye 2010’da başlamıştı. Popüler video paylaşım sitesi, 4K çözünürlüklü canlı yayın desteğini ise geçtiğimiz yıl dağıtıma çıkarmıştı.

Facebook 4K çözünürlük desteğini ilk olarak 360 derece videolarda sunmuştu

Facebook 4K çözünürlüklü videolara tamamen yabancı değil. Sosyal paylaşım sitesi, 360 derece canlı videolarda 4K çözünürlük desteğini daha önce sunmaya başlamıştı. Facebook’un orijinal içerik konusundaki hedeflerini düşününce daha yüksek çözünürlük konusuna odaklanılmasını şaşırmamak gerekiyor. Sosyal ağ, “İzle” sekmesinde 24’ten fazla orijinal içerik göstermeyi planlıyor. 4K çözünürlüklü televizyon ve bilgisayarların sayısının artması da sosyal paylaşım sitesinin bu girişimini daha anlamlı kılıyor.