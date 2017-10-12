Facebook’un dün akşam saatlerinde düzenlediği Oculus Connect 4 etkinliğinin büyük bir kısmı Oculus Go, Santa Cruz ve bunun gibi sanal gerçeklik başlıklarına ayrılmıştı. Ancak Facebook, üç boyutlu paylaşımlardan da bahsetti. 3D paylaşımlar sayesinde Facebook sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) dünyalarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Buradaki temel amaç, sosyal ağın VR üzerindeki sosyal buluşma alanı Facebook Spaces’da sanal üç boyutlu nesneler oluşturmak ve daha sonra bu nesneleri Facebook’un haber kaynağı üzerinden arkadaşlarla paylaşmak olacak.

Arkadaşlarınız da PC’lerinde veya akıllı telefonlarında, paylaşılan nesnelerini döndürerek, onlara farklı açılardan bakarak onlarla etkileşim kurabilecekler. Üstelik bunu yaparken herhangi bir sanal gerçeklik başlığını kullanmaları da gerekmeyecek.

Ayrıca kullanıcılar Apple’ın ARKit veya Google’ın ARCore’una benzeyen bir artırılmış gerçeklik teknolojisi ile işleyen bir platform olan Oculus Medium ile interaktif nesneler oluşturabilecekler.

Üç boyutlu paylaşımlar ilginç bir fikir, ancak sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik için geliştirilmiş olan nesnelerle, pahalı bir başlığa gerek duymadan, doğrudan akıllı telefon veya bilgisayar sayesinde etkileşim kurmak olaya biraz daha farklılık katıyor.

Üç boyutlu paylaşımların gelmesiyle birlikte reklam verenler için de yeni bir reklam türü doğmuş olacaktır. Özellikle satıcılar, ürünlerini tüm açılardan kullanıcılara gösterme fırsatı bulacaktır.