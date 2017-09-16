iPhone X ve parlak OLED ekranı, Apple‘ın hafta içinde gerçekleştirdiği etkinliğin yıldızı olmuştu. Ancak şirketin ilk defa iPhone X’da kullandığı Face ID de oyunun kurallarını değiştirecek bir özellik gibi görünüyor.

Touch ID’nin yerini alması amacıyla tasarlanan yüz tanıma sistemi, gelişmiş ön kamera kurulumunun yardımıyla cihazın asıl sahibini güvenilir biçimde tanıyabiliyor. Apple, yeni sisteminin Touch ID’ye kıyasla daha güvenilir olduğu gibi cesur ancak umut vadeden bir iddiada bulunmaktan da geri kalmıyor.

Ancak Apple’ın iki güvenlik çözümü arasında somut bir fark dikkat çekiyor. Face ID ile kullanıcılar her cihaza sadece bir kişinin yüzünü tanıtabiliyor. İlk önce Rene Richard tarafından gündeme getirilen bu bilgi, daha sonra TechCrunch sitesi tarafından da doğrulandı.

Face ID ile telefonu aile içinde paylaşmak zorlaşıyor

iPhone sahipleri genellikle telefonlarını bir şeyler izlemeleri veya oyun oynamaları için aile üyeleriyle paylaşmayı seçiyor. Touch ID’ye birden fazla kişinin birden parmağı tanıtılabildiği için alınan güvenlik önlemi bir sorun olmuyordu. Ancak Face ID sadece bir kişinin yüzünü tanıyabildiği için bu durum problem yaratma potansiyeli taşıyor. Yine de, bu durumun bazı kişiler için iPhone X satın alma sebebi olabileceği söylenebilir.