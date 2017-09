iPhone X‘un en fazla konuşulan özelliklerinden bir tanesi Face ID oldu. Apple bu özellikle ilgili kafalardaki birkaç soruyu daha cevaplandırdı.

Buna göre Face ID fonksiyonu çoğu kullanıcı güneş gözlüğü taktığında bile çalışabilecek. Aynı zamanda kullanıcılar hırsızlara karşı önlem olması amacıyla Face ID sistemini hızlı şekilde devre dışı bırakabilecekler.

Bu önemli bilgiler Keith Krimbel adlı bir kişi tarafından, Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi’ye gönderilen e-posta iletisinin cevabı sayesinde ortaya çıktı.

Federighi, Krimbel’in sorularına gönderdiği cevap iletisinde, çoğu gözlüğün kızıl ötesi ışık demetini geçirmeye izin verdiğini düşündüğünü, bu sayede kullanıcılar gözlük taktıklarında bile kilit açma özelliğinin çalışabileceğini yazdı. Bununla birlikte tüm güneş gözlükleriyle bu özelliğin çalışmayabileceğine de dikkat çekti. Görünüşe göre, iPhone X çıktıktan sonra güneş gözlükleriyle Face ID’yi test eden epey kullanıcı olacaktır. Bu deneyimlerin sonucunda güneş gözlükleriyle deneyime dair net bir tablo da ortaya çıkacaktır.

Federighi’nin cevap niteliğindeki iletisinde cevaplanan bir diğer soru da Face ID’yi hızlı şekilde devre dışı bırakmayı sağlayan bir seçeneğin olup olmadığıydı. Apple’ın iOS 11 ile birlikte Touch ID’yi hızlı şekilde devre dışı bırakmayı sağlayan, ana ekran düğmesine beş kez basma seçeneğinin bir benzeri iPhone X’da da Face ID için olacak. Kullanıcı telefonun her iki kenarındaki tuşların üstünü kapatarak telefonu kavradığında Face ID’nin kısa bir süre için devre dışı kalmasını sağlayacak. Böylelikle telefonu ele geçirip sahibinin yüzüne tutan bir hırsızın telefon kilidini açması söz konusu olmayacak.

Federighi’nin gönderdiği cevap iletisinin metni İngilizce olarak aşağıda yer alıyor.

E-mailed #CraigFederighi about #FaceID and actually got a response! pic.twitter.com/3Ytt1k6WvK

— Keith Krimbel (@KeithKrimbel) September 14, 2017