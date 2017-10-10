Face ID özelliğine sahip ilk iPhone henüz piyasaya çıkmadı, ancak daha şimdiden Apple‘ın yüz tanıma teknolojinin gelecek nesil Apple ürünlerine geleceğine yönelik haberleri görmeye başladık.

MacRumors ve 9to5Mac sitelerinin KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun yorumlarına dayandırarak verdikleri haberlere göre, gelecek yılın iPad Pro modellerinde derinlik algılamalı kameraları ve Apple’ın Face ID teknolojisini göreceğiz.

Şimdilik konuyla ilgili olarak bundan öte bir detay bulunmuyor. Ayrıca bu tarz öngörüde bulunmak için henüz erken olduğu için, Kuo’nun paylaştığı bilgiye biraz şüpheyle yaklaşmakta da fayda var. Çünkü ilk Face ID kameraları henüz kullanıcılar tarafından yaygın şekilde kullanılmadı. Apple kullanıcıların bu yeni özelliğe nasıl tepki gösterdiklerine bakmadan yeni bir adım atmayacaktır.

Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, Apple Face ID’yi iPad Pro’ya iki şekilde yerleştirebilir. Kamerayı iPad’in üst ekran çerçevesine, selfie kamerasının bulunduğu noktaya yerleştirebilir. Ya da iPad Pro’nun ekran tasarımı da iPhone X tarzında yeniden düzenlenebilir. İkinci ihtimal biraz daha zayıf görünüyor, çünkü Apple bu yılın 10.5 inç ekranlı modeliyle birlikte iPad’in tasarımında bazı değişiklikler yapmıştı. Ayrıca çerçevesiz ekranlı bir tabletin üretim süreci hem yavaş hem de maliyetli olacaktır.

Her iki ihtimalde de Touch ID’nin geleceğinin tartışmaya açılacağı da bir gerçek olarak ortada duruyor. Face ID bu sistemin yerini mi alacak, yoksa Apple tabletini iki farklı kimlik doğrulama yöntemiyle birlikte mi satacak?

Kuo 2018’de daha fazla iPhone modelinin bu yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemine giriş yapacağını tahmin ediyor. Ancak yatırımcı notunda bununla ilgili fazla detay paylaşmıyor. Daha önce, X olmayan 2018 model iPhone’ların da, başarılı olması hâlinde Face ID’ye sahip olabileceği tahmininde bulunmuştu. Son notu da bunu tekrarlıyor. Bunu yeni bir duyum aldığından mı, yoksa sadece önce söylediklerini tekrarlamak için mi yaptığı ise bilinmiyor.