Enlight Photofox opsiyonel abonelik paketiyle ücretsiz olarak indirilebilecek

Enlight iOS’in en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Günlük kullanım için çok yönlü ve güçlü bir uygulama niteliği taşıyan Enlight’ın geliştiricisi Lightricks, uygulamanın Enlight Photofox adını taşıyan yeni sürümünü duyurdu. Ücretsiz olarak indirilebilmesi, yeni sürümün en dikkat çekici yönü olarak göze çarpıyor.

Uygulamanın standart versiyonu 13,99 TL karşılığında indirilebiliyordu. Lightricks yeni versiyonda abonelik üzerinden para kazanmayı amaçlıyor. Apple’ın abonelik modelini geliştiriciler için uygun hâle getirmesiyle birlikte abonelik seçeneğini sunan uygulamaların sayısını artırmıştı. Not alma servisi Bear gibi uygulamalar, tek seferlik ücret talep etmek yerine abonelik imkanı sunmaya başlamıştı.

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Enlight da Photofox ile benzer bir yoldan ilerliyor. Ana uygulama ücretsiz olarak sunulurken, ekstra özelliklerden yararlanmak için eli cebe atmak gerekiyor. Uygulama başlatıldığında sunulan bilgiler, geniş özellik portföyünü kavrama konusunda önemli bir katkı sağlıyor.

Uygulamanın tüm özelliklerinden yararlanmak için kullanıcılar farklı ödeme planları arasında seçim yapabiliyor. 3,49 TL’den başlayan abonelik ücretleri, 144,99 TL’ye kadar uzanıyor. Yeni Enlight’ta kullanıcılara sadece abonelik ile erişilebilen Darkroom isimli bir mod da sunuluyor. Bu mod farklı ton parametrelerini ve bazı yeni film filtrelerini de beraberinde getiriyor.

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Enlight Photofox abonelik modelinin başarısı için bir test olabilir

Enlight Photofox, App Store’un abonelik modelinin ne ölçüde başarılı olduğunu göstermek adına önemli bir test niteliği taşıyor. Sevilen bir uygulama olan Enlight yeni yolunda başarılı olduğu takdirde başka uygulamalara da ilham verebilir.