SpaceX CEO’su Elon Musk, şirketinin yeni nesil uzay elbisesine ait ilk fotoğrafı kısa bir süre önce paylaşmıştı. Eksantrik milyarder, şimdi de uzay elbisesinin tamamını gösteren bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Musk’ın yayınladığı fotoğrafta, uzay elbisesini giyen bir kişi SpaceX’in Crew Dragon kapsülünün yanında dururken görülüyor. Söz konusu kapsül, NASA tarafından astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için kullanılacak.

Musk tarafından paylaşılan ilk fotoğrafta SpaceX’in uzay elbisesinin sadece üst kısmı görülüyordu. Yeni fotoğrafta uzay elbisesini tamamlayacak eldiven ve ayakkabıları da görmek mümkün oluyor. Buna ek olarak, pantolondaki diz korumaları da uzay elbisesinde göze çarpan unsurlardan biri oluyor.

SpaceX’in tasarımı olan uzay elbiseleri “basınç elbiseleri” olarak niteleniyor. Bu da elbiselerin astronotlar tarafından Crew Dragon kapsülü içinde seyahat ederken kullanılacağı anlamına geliyor. Uzay aracında basıncın düşmesi durumunda SpaceX’in elbiseleri güvende oldukları bir yere ulaşana kadar hayatta tutacak.

Elon Musk uzay elbisesiyle ilgili detayları açıklama sözü vermişti

Musk daha önce yaptığı bir açıklamada SpaceX uzay elbisesine dair detayları kısa süre içinde paylaşacaklarını açıklamıştı. Henüz bu sözü tam anlamıyla yerine getirmeyen Musk, şimdilik sadece iki fotoğraf paylaşmakla yetindi.