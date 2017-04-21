Elon Musk 4 yıl içinde beyin-makine arayüzü geliştirmeyi amaçlıyor

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, kısa süre önce Neuralink adını verdiği yeni girişimini duyurmuştu. Eksantrik milyarder, Neuralink’te bir “beyin-makine arayüzü teknolojisi” geliştirme hedefiyle yola çıkmıştı. Musk, Wait But Why’dan Tim Urban ile bir araya geldi ve hem şirket hem de şirketin çalıştıklarını derinlemesine anlattı.

Neuralink insanların beyinlerine bir şeyler bağlamak isteyen tek şirket değil. Facebook’un da aralarında bulunduğu pek çok şirket, bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. Ancak Wait But Why’da yayınlanan yazı, Musk ve ekip arkadaşlarının bu hedefe ulaşmaya yakın olduğunu gösteriyor. SpaceX ve Tesla’nın kurucusu, dört yıl içinde ciddi beyin hasarlarını tedavi edebilecek bir çözüm geliştirebileceklerini belirtti.

Musk, beyninde problem bulunmayan insanların işine yarayabilecek çözümlerin gelişiminin ise 8-10 yılı bulabileceğini ifade etti. Eğer Neuralink ekibi insan beynine yerleştirilebilen, biyolojik olarak uyumlu bir kablosuz donanım geliştirebilirse, insanların düşünce yoluyla iletişim kurmaları mümkün hâle gelecek.

Musk, yapay zekânın yol açabileceği potansiyel tehlikelere daha önce dikkat çekmiş ve iletişimdeki bant genişliğini artırmanın insanların yapay zekâ ile birlikte yaşamasının kayda değer bir yolu olacağını belirtmişti.

Elon Musk roketlerde ve elektrikli otomobillerdeki başarısını insan beyninde sürdürebilecek mi?

Wait But Why’da yayınlanan yazıda, beynin şu anda yaşanan toplumu şekillendirmek adına nasıl bir değişimden geçtiğinin üzerinde duruluyor. Musk’ın uzay ve otomotiv sektörlerinde iyi işleyen stratejisinin insan beyninde başarılı olup olmayacağını görmek için birkaç yıl beklemek gerekiyor.