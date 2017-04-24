San Diego merkezli kılıf üreticisi Elago, daha önce Apple Watch için ürettiği W3 isimli stand ile kullanıcılara başuçlarında klasik bir Mac görüntüsüne kavuşma imkanı sunmuştu. Elago M4 adını taşıyan yeni standıyla iPhone’ların da bir Mac gibi görünmesini mümkün kılıyor.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında nostalji rüzgarları esiyor. NES Classic ile dikkate değer bir başarı elde eden Nintendo, şimdi de SNES Mini adını taşıyan bir retro konsol üzerinde çalışıyor. Sony’nin en yeni konsolu PS4 ise yapılan özel kaplama çalışmalarıyla orijinal PlayStation’a benzer bir görünüme kavuşuyor. Bunlara ek olarak, Nokia 3310’un geri dönüşünü de unutmamak gerekiyor.

Elago’nun iPhone için klasik Mac görüntüsüne sahip bir stand üretmesinde Apple Watch için üretilen W3’ün başarısının etkili olduğu düşünülüyor. W3 uygun fiyatı, işlevselliği ve havalı tasarımıyla ilgi çekmeyi başarmıştı.

Elago M4 ise W3’ten biraz daha farklı bir aksesuar. iPhone’un Lightning girişi ekranın alt kısmında bulunduğu için şarj kablosu ekranın kenarından çıkıntı yapıyor. Buna ek olarak, iPhone’un boyutları da birebir Mac’i hatırlatan bir görüntü sunulmasını zorlaştırıyor. M4’ün rengi ve tasarımı Mac hissiyatını sağlasa da, boyutlar bu etkiyi biraz azaltıyor.

Elago M4 34.99 dolar karşılığında satılıyor

Elago’nun iPhone’a Mac görünümü kazandıran kılıfına sahip olmak için 34.99 dolar ödemek gerekiyor. M4; iPhone 6, iPhone 6 Plus ve 7 ile birlikte kullanılabiliyor.