EA Access oyun aboneliklerini Xbox dışındaki konsollara da açabilir

Electronic Arts’ın abonelik tabanlı oyun servisi EA Access, hâli hazırda Microsoft’un Xbox One konsoluna özel bir platform konumunda. Ancak EA, servisi diğer konsollara açmayı da değerlendiriyor.

EA’in çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan EA CEO’su Andrew Wilson, Access’in büyük bir başarı yakaladığını ve şirket olarak platformun çapını genişletmeyi düşündüklerini belirtti. EA ve Origin Access servisleriyle abonelik tabanlarını genişlettiklerini söyleyen Wilson, bu modeli daha fazla platforma taşımayı değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Wilson doğrudan bir platform adı vermese de, akıllara gelen ilk seçenek PlayStation 4 oluyor. Şirket, Origin Access ile PC oyuncuları için hâli hazırda benzer bir hizmet sunuyor.

Abonelik modeline olan ilginin artmasında EA’in FIFA, Battlefield ve Battlefront gibi “canlı servis” oyunlarına yönelmesi önemli bir rol oynuyor. Bu oyunlarda genellikle mikro işlemlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla EA’in uygun bir aylık ücret karşılığında bu oyunlara erişim sağlaması ve oyuncuları oyun içinde harcamaya teşvik etmesi mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

EA Access popüler oyunları barındırıyor

EA Access ile oyun severler popüler oyunlara uygun bir aylık ücret karşılığında erişebiliyor. Star Wars Battlefront, Battlefield 1 ve Mass Effect Andromeda, servisin dikkat çeken seçenekleri arasında bulunuyor.