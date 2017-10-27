Google geçtiğimiz mayıs ayında Nik Collection’ın gelişimini sonlandıracağını açıklayarak fotoğraf meraklılarını üzmüştü. İnternet devinin 2012’de satın aldığı Nik Collection, Mac ve Windows üzerinde fotoğraf düzenlemek için kullanışlı araçlar ve eklentiler sunmasıyla kalpleri kazanmıştı. Google’ın geçtiğimiz yıl yazılımı ücretsiz olarak yayınlaması, servisin sonunun yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak DxO Nik Collection’ı satın alarak yazılımın yola devam etmesini sağladı.

Aslında Google Nik Software’i satın aldığında odak noktasında fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed bulunuyordu. Şirket, Nik Collection’ın yükünü sadece Adobe Photoshop ve Lightroom eklentilerini kullananların memnuniyetini sürdürmek için çekmişti. Nik Collection geçtiğimiz yıla kadar ücret karşılığında kullanıcılara sunulmuştu.

Nik Collection’da direksiyonun başında bundan böyle DxO bulunacak. Akıllı telefonların kameralarını mercek altına DxOMark sitesiyle tanınan şirketin portföyünde başka ürünler de bulunuyor. Akıllı telefonlar için hazırlanan kamera eklentisi DxO One da söz konusu ürünler arasında yer alıyor.

Nik Collection hâli hazırda Lightroom ve Photoshop’un masaüstü versiyonları için hazırlanmış yedi adet eklenti barındırıyor. DxO’nun Nik Collection’ı satın almasıyla birlikte bu eklentilerin hepsi güncellenmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam edecek.

DxO Nik Collection’ı ücretli olarak sunmayı seçebilir

DxO Nik Collection’ı Google’dan satın alsa da, mevcut yazılımı ücretsiz olarak sunmaya devam edecek. Ancak 2018’de yayınlanacak yeni sürümle bu durumun değişmesi ve Nik Collection’ın yeniden ücret karşılığında sunulması muhtemel görünüyor.