Rock Band ve Dance Central gibi oyunların geliştiricisi Harmonix, Hasbro ile işbirliğine giderek yeni bir oyun geliştirdi. DropMix adını taşıyan oyun, özünde bir kart oyunu olsa da oyuncuları bir DJ’e dönüştürüyor.

Oyunun kutusundan bir oyun tahtası ve kartlar çıkıyor. Ancak bunlara ek olarak, oyunun iOS ve Android için hazırlanmış mobil uygulamasını indirmek de gerekiyor. Oyun tahtası farklı kartları tanıyabilmek için beş farklı bölüme ayrılıyor. Ancak bir şarkıyı oluşturmak için dört bölüme ihtiyaç duyuluyor: bas, ritim, döngü ve vokal. NFC uyumlu her bir kart, şarkının hangi bölümünün kontrol edileceğini gösteriyor.

Kartlar Ed Sheeran, Blink 182, Skrillex, The Weeknd, Dolly Parton gibi isimlerin popüler şarkılarını oyuncuların karşısına getiriyor. Bir kutudan 60 adet kart çıkıyor.

Uygulama ise oyunun arkasındaki beyin işlevini görüyor. Tescilli yazılım her bir kartın karakteristik özelliklerini otomatik olarak ayarlıyor. Böylelikle ortaya pürüzsüz bir miks çıkıyor.

Oyunda üç farklı mod bulunuyor. Freestyle adını taşıyan modda kullanıcılar diledikleri kartı istedikleri zaman tahtaya yerleştirebiliyor. Kartlar birbirlerinin üzerine koyulabiliyor. Ancak tahta sadece yığının en üstüne koyulan kartı okuyor.

Parti modu ise takım oyunu deneyimini yaşatıyor. Bu modda uygulama oyunculara takip etmeleri için bazı taleplerde bulunuyor. Doğru yanıtlanan her talep, kartın yerleştirilme hızına göre takıma puan kazandıracak. Ancak buradaki puanın ödül anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var.

Clash adını taşıyan modda ise iki oyuncu başa baş biçimde mücadele ediyor. Her iki tarafın da “miksi domine etmek” adına stratejik biçimde düşünmesi ve karar vermesi gerekiyor. DropMix Clash modunda 21 puana ulaşan oyuncu mücadeleyi kazanıyor.

DropMix kasım ayında satışa sunulacak

DropMix kasım ayında satışa sunulacak. Oyunu satın almak için İngiltere’de 120 pound ödemek gerekecek. Kart paketlerinin fiyatı 4.99 pound ila 14.99 dolar arasında değişecek.