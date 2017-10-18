Dropbox Professional ile dosyaları tek noktadan yönetmek kolaylaşıyor

Dropbox bireysel kullanıcıları için Dropbox Professional adını taşıyan yeni bir planı hayata geçirdi. Söz konusu plan, Dropbox kullanıcılarına tek noktadan dosya depolama, erişim ve izleme imkânı sunuyor.

Yeni planla Dropbox’ın daha önce kurumsal kullanıcılarına sunduğu Smart Sync özelliğini bireysel abonelerine de açmış oluyor. Smart Sync ile kullanıcılar dosyalarını sadece bulutta tutarak ciddi anlamda yer tasarrufu sağlayabiliyor. Sabit disk yedeklemesine yönelik ihtiyacı ortadan kaldıran Smart Sync, hem Mac hem de Windows ile uyumlu biçimde çalışabiliyor.

Şirket, Dropbox Showcase adını taşıyan başka bir özelliğin daha duyurusunu yaptı. Paylaşılan dokümanlara PowerPoint benzeri girişler ekleyen Dropbox Showcase, böylelikle paylaşılan içeriğe biraz daha bağlam kazandırılmasını amaçlıyor. Kullanıcılar girişe logo ekleyebiliyor ve tasarımda değişiklik yapabiliyor. Showcase gönderilen bağlantının kaç kişi tarafından görüntülendiğini de gösteriyor. Professional paketinde kullanıcılar 120 gün boyunca detaylı izleyici geçmişini gösterebiliyor.

Dropbox Professional 1 TB depolama alanı sunuyor

Dropbox Professional 1 TB depolama alanıyla birlikte geliyor. Servise üye olmak için yıllık 199 dolar veya aylık 19.99 dolar ödemek gerekiyor.