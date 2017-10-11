Dow Jones hisse senedi endeksi, teknik bir arıza sonucu yayınladığı oldukça saçma bir yalan haber ile görenleri şaşırttı. Endeks tarafından geçilen bir bilgi notunda Google’ın Apple’ı sadece 9 milyar dolar karşılığında satın aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın Alphabet CEO’su Larry Page ve Apple’ın 2011’de vefat eden eski CEO’su Steve Jobs arasında imzalandığı ifade edildi.

Haberde Google’ın bundan böyle faaliyetlerini Apple’ın yeni inşa edilen yerleşkesinde sürdüreceği ve Google çalışanlarının bu habere “Yaşasın” şeklinde tepki verdikleri gibi bilgiler de yer alıyor.

Haber çok kısa bir süreliğine yayında kalsa da, bu durum internette arşivlenmesine engel olmadı. Dow Jones tarafından 9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi.

Dow Jones yöneticileri saldırı iddialarını reddetti

Dow Jones endeksinin yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO’su William Lewis, yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti. Gereken düzeltmelerin hemen yapıldığını dile getiren Lewis, bu konudaki haber ve teknoloji süreçleri için bir değerlendirme istediğini sözlerine ekledi.