Bethesda, kısa süre önce Skyrim’i Nintendo Switch’e getireceğini açıklamıştı. Ancak şirketin Nintendo’nun yeni nesil oyun konsoluna ekleyeceği tek oyun Skyrim olmayacak. Doom ve Wolfenstein II: The New Colossus da Switch sahipleriyle buluşacak. Doom Nintendo Switch kullanıcılarının karşısına 2017’nin sonunda çıkacak. The New Colossus ise 2018’de Switch’teki yerini alacak.

Orijinal Doom, geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Wolfenstein II: The New Colossus’un PS4, Xbox One ve PC versiyonları ise önümüzdeki ay satışa sunulacak. Daha önce duyurulan Skyrim’in Nintendo Switch versiyonu ise 17 Kasım’da yayınlanacak.

Doom Nintendo Switch için önemli bir fırsat olabilir

Doom, Wolfenstein II: The New Colossus ve Skyrim’in gelişi, Nintendo için önemli bir fırsat olarak nitelenebilir. Uzun süre boyunca büyük oyunları platformuna çekmekte zorlanan şirket, Switch ile bu sorunun üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Bundan kısa süre önce de Rockstar, LA Noire’ı Switch’e getireceğini açıklamıştı.