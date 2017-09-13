ABD Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl sürücüsüz otomobiller için ilk talimat listesini yayınlamıştı. Bu dönemde Donald Trump yönetiminin idaresine geçen bakanlık, otonom sürüş teknolojisinin yollarda nasıl çalıştığını titizlikle inceledikten sonra açıklanan ilk talimat listesinde değişikliğe gitti.

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao tarafından açıklanan değişiklikler, Obama yönetiminin belirlediği temel ilkelerden uzaklaşmıyor. Genel çerçeveden bakıldığında talimatlar, otonom sürüş teknolojisini test eden şirketlerin tercihleri doğrultusunda gevşetilmiş gibi görünüyor. Değişikliklerin duyurulduğu 36 sayfalık raporu “Version 2.0” olarak niteleyen Chao, önümüzdeki yıl da Version 3.0’ın duyurulacağını belirtti.

Chao, yapılan değişikliklerle otonom sürüş alanındaki her tür teknolojiyi ileri taşımayı amaçladıklarını dile getirdi. Şirketlere ve yerel idarelere biraz daha fazla serbestlik tanıdıklarını belirten ABD Ulaştırma Bakanı, yenilenen talimatlarla ulusal düzeyde konuya daha yapısal bir açıdan yaklaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Donald Trump yönetimi otonom sürüş konusunda serbest bir yaklaşım izliyor

Trump yönetimi ilk günden bu yana sürücüsüz otomobiller konusunda şirketlerin önünü açmaya yönelik bir yaklaşım izliyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın mevcut talimatları gevşetmesi de bu yaklaşıma uygun bir karar niteliği taşıyor. Yapılan değişiklikler, otonom sürüş konusunda çalışmalar yapan Ford, Volvo, Uber, Lyft gibi şirketleri memnun etse de, Chao gelecekte yeni yaklaşımların uygulanması konusunda daha “müdahil” bir tavır izleyebileceklerini dile getirmekten geri kalmadı.