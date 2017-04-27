DJI, 24 Mayıs tarihinde bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Söz konusu etkinlikte, bir süredir konuşulan ve şirketin bugüne kadarki en küçük drone’u olacağı söylenen yeni bir modelin de tanıtılması bekleniyor. DJI Spark adını taşıyacağı söylenen yeni modelin büyük ilgi gören Mavic Pro’dan küçük olacağı konuşuluyor. Spark’ın yurt dışı fiyat etiketinde ise 999 doların da altında bir rakamın yazabileceği belirtiliyor.

Spark ile ilgili ilk işaretler, nisan ayının başlarında Çinli forum sitelerinde görülmüştü. Drone’a ait olduğu söylenen çeşitli fotoğraflar da o dönemde internete sızmıştı. Söz konusu paylaşımlar daha sonrasında kaldırılsa da, DJI’ın Spark markasının ticari haklarını elinde bulundurması iddiaların gerçek olma ihtimalini bir hayli artırıyor.

DJI Mavic Pro, küçük boyutlarına rağmen, gelişmiş özellikleriyle etkileyici bir izlenim bırakmayı başarmıştı. Şirketin diğer drone’larında bulunmayan çeşitli özellikler de barındıran Spark, yetenekleriyle dikkat çekmişti.

DJI Spark aynı başarıyı tekrarlayabilir mi?

DJI’ın yeni drone’u Spark ile Mavic Pro’nun başarısını tekrarlaması sürpriz olmayacaktır. Fiyatının uygunluğu ve taşınabilirliğiyle Spark’ın çıtayı daha yukarıya çekmesi de muhtemel görünüyor. Spark’ı çalışır vaziyette gösteren bir video da şimdiden internete sızmış durumda.