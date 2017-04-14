DJI Phantom 4 Advanced daha düşük fiyatla geliyor

DJI Phantom 4 drone’un yeni bir versiyonu olan Phantom 4 Advanced’i tanıttı. Bu yeni model geçen yılın modeli olan Phantom 4 Pro’nun birçok özelliğini daha ucuz fiyat noktasından sunuyor.

Bu yeni drone’un özellikleri arasında 1 inç, 20 megapiksel sensörlü, saniyede 60 kare hızında 4K video çekebilen yeni bir kamera; Draw, ActiveTrack, TapFly, Gesture ve Tripod gibi modların aralarında bulunduğu otomatik uçuş modları, geliştirilmiş dahili depolama alanı ve pil ömrü bulunuyor. 128 GB microSD kart desteğine sahip olan bu ürün 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Phantom 4 Advanced modeli sadece ön yüzdeki engelleri önleme sistemine sahip, halbuki daha yüksek fiyatlı Pro modelinde dört kenar destekli bir sistem bulunuyor.

Pro gibi Phantom 4 Advanced’in de Plus çeşidi bulunuyor. Bunda 5.5 inç, 1080p dahili ekranlı bir kumanda bulunuyor. DJI’ye göre, ekran geleneksel mobil cihaz ekranlarına göre iki kat daha yüksek parlaklığa sahip, böylelikle dış ortamda kullanım için daha elverişli oluyor.

Phantom 4 Advanced’in orijinal Phantom 4 modelinin yerini alması bekleniyor, çünkü DJI, Advanced 30 Nisanda piyasaya çıktığında diğer modeli satmayı bırakacak. Phantom 4 Advanced’in yurt dışı fiyatı 1349 dolar (yaklaşık 4945 TL) olarak belirlendi. Entegre ekranlı kumandanın da dahil olduğu Phantom 4 Advanced Plus ise 1649 dolar (6045 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Bu arada orijinal Phantom 4 modeli ilk kez piyasaya çıktığında 1399 dolara satılıyordu.