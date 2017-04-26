Geçtiğimiz ocak ayında DJI, İsveçli ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın çoğunluk hissesini satın almıştı. İki şirket bazı ürün entegrasyonları için birlikte çalışıyor ve şimdi bu iş ortaklıklarını biraz daha ileri götürüyor. İki şirket 100 megapiksel çözünürlüklü ilk entegre drone görüntüleme platformunun duyurusunu gerçekleştirdi. Bu kurulum M600 Pro drone’u Ronin MX mafsal ve H6D-100c kamerayla birleştiriyor. Duyuru ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen NAB yayıncılık sektörü fuarı kapsamında yapıldı.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasında, hedeflenenin arazi ve güzel sanatlar fotoğrafçılığının üst seviyelerindeki işler için kullanılan, aynı zamanda araştırma ve haritalandırma çalışmaları için de sağlam veriler sunan bir sistem oluşturmak olduğu belirtiliyor. Kameranın 53.4 mm x 40.0 mm’lik sensörü bulunuyor. Bu da düşük ışık koşullarında bile karmaşık detayları ve gerçeğe bağlı renkleri yakalama fırsatı veriyor.

M600 Pro şu anda yurt dışında yaklaşık 5000 dolarlık fiyat etiketiyle sunuluyor ve Hollywood seviyesindeki film yapımları için bir araç olarak pazarlanıyor. 1599 dolarlık Ronin MX ile aynı zamanlarda sunulmuş olan bu araç yaklaşık 6 kilogramlık yükü taşıyabiliyor. M600’ün, 30 bin doların üstünde bir fiyattan satılan Hasselblad H6D-100c ile birleştirildiğinde ne kadara satılacağı ise şu an için bilinmiyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İsveç Hava Kuvvetleri için kameralar tasarlayarak işe başlayan ve daha sonra NASA’nın ilk Ay inişinde fotoğraf çekimi için kullandığı ekipmanın üretimini üstlenerek uluslararası üne kavuşan Hasselblad’ın hava fotoğrafçılığına geri dönüşü güzel oldu.