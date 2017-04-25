DJI Goggles ile her yeri drone’un tepesindeymiş gibi görün – Video

DJI, geçen yıl Mavic Pro tanıtım etkinliğinde ipuçlarını verdiği FPV (First-person view – Birinci kişi görüşü) aygıtlarının tüm detaylarını açıkladı. DJI Goggles olarak adlandırılacak bu aygıtlar Mavic Pro, Phantom 4 ve Inspire serisi drone’larla çalışacak.

DJI Goggles, boyut ve tasarım itibarıyla PlayStation VR’a benziyor, ancak daha hacimli gövde DJI’ye, 449 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip bu aygıta gerekli teknolojileri doldurma izni veriyor. Başlıklar dün itibarıyla ön siparişe sunulurken dağıtımların mayıs sonunda başlaması bekleniyor.

DJI Goggles aygıtının teknik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

İki farklı görüş modu: 720p/60fps ve 1080p/30fs; her iki modda da 110 ms’lik gecikme

Her göz için 1920 x 1080 piksel çözünürlük

Menülerde gezinmeyi sağlayan dokunmatik izleme dörtgeni

Kulaklık jakı

microSD kart yuvası, microUSB ve HDMI girişleri

Altı saatlik pil ömrü

Bu aygıtlarla ilgili en ilginç noktalardan bir tanesi de DJI’nin kullanıcılara, sadece kafalarını hareket ettirerek hem drone’u uçurma hem de kamera mafsalını kontrol etme imkanı sunacağını vadetmesi oldu. Bazı drone tutkunları Oculus Rift ve benzeri sanal gerçeklik başlıklarını oynayarak bu tarz çözümler geliştiriyordu, ancak DJI uçtan uca bir çözüm sunacak.

Kullanıcıların kafa takipli uçuş modunda drone’un rotası üzerinde tam kontrolü olmayacak. Bunun yerine drone önceden belirlenmiş bir hızda hareket edecek, DJI Goggles’ı kafasına geçirmiş olan kişi de aracı sağa veya sola döndürebilecek. Kamera mafsalını kontrol ederken biraz daha özgürlük tanınacak. Bu şekilde joystik kullanımına göre daha düzgün bir kullanım imkanı sunulabilir. Bunun yanı sıra bir yandan drone’un çektiği görüntüleri birinci kişi görüşüyle izleyip mide bulantısı yaşama hissi taşırken bir yandan da drone’u veya kamerasını kontrol etmek nasıl olacak, bu da cevap bekleyen sorulardan bir tanesi olarak ortada duruyor.