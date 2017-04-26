Seagate özellikle drone kullanıcıları için geliştirilmiş özel bir sabit disk sürücüsü geliştirdi. DJI Fly Drive adını taşıyan bu sürücü 2 TB’ye kadar depolama alanı sunuyor ve entegre USB-C kablosu içeriyor. Her ikisi de günümüzün harici sabit diskleri için alışılmış unsurlar, ancak onu diğer sabit disk sürücülerinden ayıran en önemli ayrıntı dahili microSD kart yuvasına sahip olması.

Seagate’in belirttiğine göre, dahili microSD kart yuvası drone kaydının daha sahadayken hızlı şekilde sürücüye aktarılmasını sağlıyor. Bu yuva UHS-II hızlarına kadar varan seviyede hızları destekleyen kartlarla çalışabiliyor. Bu da dosyaların yüksek kapasiteli kartlardan bile çok hızlı şekilde transfer edilmesine yardımcı oluyor. Buna ek olarak yeni sürücüde dahili koruyucu tampon yer alıyor. Ayrıca bu tampon daha önce sözünü ettiğimiz USB-C kablosunu da barındırıyor. Bu sayede ayrıca kablo taşıma derdine de düşmüyorsunuz.

DJI Fly Drive, adından da anlaşılacağı üzere, DJI ve Seagate’in ocak ayındaki CES’te duyurusunu gerçekleştirdiği, drone odaklı depolama çözümlerinin geliştirilmesi için yapılan işbirliğinin ilk ürünü oluyor. Bununla birlikte DJI Fly Drive DJI markasını barındırsa da, bu sabit disk sürücüsünü başka markayı taşıyan bir drone ile kullanmak da imkan dahilindedir gibi görünüyor.

DJI Fly Drive bu yaz 120 dolarlık yurt dışı satış fiyatıyla piyasada olacak.