Djay Pro Windows versiyonu Spotify entegrasyonuyla birlikte geliyor

Djay, Mac’te geçen on yılın ardından en sonunda Windows’a geldi. Algoriddim’in güçlü, ancak kullanması kolay DJ uygulamasının Windows 10’a özel versiyonu macOS’tekinden çok farklı görünmüyor. DJ’lere en fazla dört parçayı kontrol etme, bir zamanda iki videoyu kullanma, çeşitli DJ kumandalarına bağlanma ve Spotify abonesi oldukları takdirde bu servisten istedikleri parçayı çekme imkanı sunuyor.

Uygulamanın Windows’a daha iyi uyum sağlaması için yapılmış görsel oynamaların dışında, macOS versiyonuna göre çok fazla farklılık gözlenmiyor. Ancak Algoriddim, Surface Studio’yu kullanarak DJ’lik yapmayı düşünenleri unutmamış ve Surface Dial için de kontroller eklemiş.

Bu kontroller Dial’ın ekranda yerleştiği noktaya göre farklılık gösteriyor. Eğer bir setin üstüne konulursa, “scratch” için kullanılırken, müzik arşivinin üstüne yerleştirildiğinde ise katalogda gezinmeyi sağlıyor. Her ne kadar ince bir düşünce olsa da, çoğu DJ Surface Studio kullanayacağı için bu destekler fazla kullanım alanı bulmayacaktır diye düşünüyoruz.

Windows’ta Algoriddim’i ne kadar büyüklükte bir kitlenin beklediği de tartışılır. Profesyonel DJ’ler genellikle Mac kullanmayı tercih ediyor. Algoriddim ise tıpkı Mac’te olduğu gibi bu platformda da profesyonellere özel iki popüler uygulama olan Serato DJ ve Traktor Pro ile sıkı bir rekabete girişecektir. Djay’in Spotify entegrasyonunun ona avantaj sağlayacağı ise bir gerçek.

Algoriddim şu an için iOS, watchOS ve Android’de de bulunan mevcut Djay uygulamaları aracılığıyla ayda 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını söylüyor. Şirketin kurucularından Christoph Teschner, uygulamanın Windows versiyonunu geliştirmenin bir yıl kadar zaman aldığını, Microsoft’un iOS uygulamalarını Windows 10’da çalıştırma konusunda geliştiricilere yardım eden Bridge aracı sayesinde sürenin önemli oranda kısaldığını dile getiriyor.

Djay Pro uygulaması Windows Mağaza’da 145,25 TL’lik fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu fiyatıyla uygulama 184,99 TL’lik Mac App Store fiyatına sahip olan macOS versiyonundan daha ucuza geliyor.