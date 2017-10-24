Destiny 2 bir ay içinde 2017’nin en çok satan oyunu olmayı başardı

Oyun konsolu sahiplerinin önemli bir kısmı, geçtiğimiz ayı Destiny 2 oynayarak geçirdi. Oyunun ne kadar popüler olduğu, açıklanan satış rakamlarıyla da daha somut biçimde anlaşıldı. Geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde yayınlanan Destiny serisinin en yenisi, 2017’nin en çok satan oyunu olmayı başardı.

Bu başarıya oyunun PC versiyonu yayınlanmadan bir gün önce erişilmesi, başarının değerini biraz daha artırıyor. Yeni Destiny’nin PC versiyonu, bugün itibarıyla oyuncuların karşısına çıkacak.

Açıklanan rakamlar, en yeni Destiny oyununun son 12 aylık dönemin en çok satan üçüncü oyunu olduğunu gösteriyor. Listenin zirvesinde 2016’nın eylül ayında yayınlanan Call of Duty: Infinite Warfare yer alıyor. İkinci sırada ise geçtiğimiz yılın ekim ayında yayınlanan Battlefield 1 bulunuyor.

Destiny 2 PC versiyonu ve indirilebilir içerikleriyle başarısını sürdürebilir

Destiny 2’nin önümüzdeki dönemde Call of Duty: Infinite Warfare ve Battlefield 1’ın başarısını geride bırakması şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni yayınlanacak PC versiyonu ve aralıkta oyuncularla buluşacak indirilebilir içeriklerle oyunun satış performansının yükselmesi muhtemel görünüyor.