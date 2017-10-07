Dell piyasaya yeni çıkacak bir XPS 13 modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Şirketin Infinity Edge ekranlı ultrabook bilgisayarı, 13 inçlik Dell XPS 13’ün beyaz renkli versiyonunu gördük. Aslında şirketin bu yeni modelle ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki ocak ayında düzenlenecek CES 2018’de vermesi bekleniyor. Ancak TechRadar sitesinin şirketin Teksas’taki merkezine gerçekleştirdiği bir yönetim merkezi turu sayesinde bu bilgisayara bir ön bakış atma fırsatı elde ettik.

Dizüstü bilgisayar oldukça ince bir gövdeye sahip gibi görünüyor. Ayrıca çok ince bir çerçeve de ekranın etrafını çevreliyor. USB 3.0 portları üç adet USB-C portuyla değiştirilirken, SD kart okuyucusu da microSD kart yuvasıyla değiştiriliyor. Web kamerası ise alt çerçevenin ortasına yerleştirilmiş. Daha önceki modellerde ise ekranın sol alt köşesinde yer alıyordu. Geçtiğimiz ağustos ayında Dell XPS 13’ü, 8. nesil Intel Core işlemci seçenekleriyle güncellemişti.

TechRadar sitesi iki adet kamera lensi sayesinde bu ürünün Windows Hello adı verilen, Windows 10 işletim sistemine yüz tanımayla kullanıcı girişi yapmaya olanak sağlayan sistemi destekleyeceğini söylüyor. Öte yandan site, XPS 13’ün avuç içi destek bölümlerinin yeni bir tür fiber yün kumaş malzemeden yapıldığını, bunun da yumuşak, ancak sıkı olduğunu söylüyor.