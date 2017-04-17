David Bowie müzikali “Lazarus” sanal gerçeklikle izlenebilecek

David Bowie müzikali “Lazarus”, New York ve Londra’da kısa süreliğine sahnelenmişti. Müzikali kaçıranlar ve izlemek isteyenlerin önünde bir seçenek daha bulunuyor. Ancak bunun için Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’ni ziyaret etmek gerekiyor.

Müzikal, müzede gerçekleştirilecek “From VHS to VR” (VHS’den VR’a) isimli sergi kapsamında düzenlenecek Performans Festivali’nde sanal gerçeklik yardımıyla izlenebilecek. Ziyaretçiler 30 Nisanda sanal gerçeklik başlıklarını kullanarak müzikalin King’s Cross Tiyatrosu’nda alınan 360 derecelik video kaydını izleyebilecek.

David Bowie ismi yüksek teknolojiyle ilk defa yan yana gelmiyor. Bowie’nin ünlü prodüktör Brian Eno ile birlikte imza attığı Heroes albümü, Sundance Festivali’nde Gear VR ve HoloLens ile izlenebilen bir dans performansında kullanılmıştı. Buna ek olarak, Bowie anısına düzenlenen bir saygı konseri de Skype üzerinden canlı olarak yayınlanmıştı. Bowie, pop müzikte gelişmiş müzik prodüksiyon tekniklerinin kullanımının da öncüleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla efsanevi sanatçı ve teknolojinin bağının daima güçlü olduğu söylenebilir.

David Bowie müzikali festival dışında izlenemeyecek

Lazarus müzikalini sanal gerçeklikle izlemek isteyenlerin şimdilik Londra’daki festival dışında bir şansı bulunmuyor. David Bowie hayranları ise doğal olarak bu durumun değişmesini umuyor.