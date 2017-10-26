Daimler elektrikli kamyon pazarında kızışacak rekabette Tesla gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamak istiyor. Şirket bunun için ilk aracını önce tanıtma fırsatını da kaçırmadı.

Alman otomotiv devi, E-Fuso Vision One adını taşıyan elektrikli kamyonunu Tokyo Otomobil Fuarı’nda duyurdu. Tek şarjla 350 kilometrelik bir menzil vadeden E-Fuso Vision One, 11 ton yük taşıyabiliyor. Mitsubishi Fuso Truck ve Daimler’in otobüs biriminin gelecekte tüm büyük taşıtları elektrikli hâle getirmeye yönelik planının bir parçası olan kamyon, içten yanmalı motorları tamamen yasaklamaya hazırlanan şehirler için bir çözüm niteliği taşıyor.

E-Fuso Vision One’ın 350 kilometre yol katedebilmesi için 300 kWh kapasiteli bataryaya sahip versiyonunun tercih edilmesi gerekiyor. Şirketin açıklamasında elektrikli taşıtlar için olgun pazarların Japonya ve Avrupa ülkeleri olduğu belirtilirken, altyapının hazır hâle gelmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu iddia kulağa biraz muğlak geliyor. Ancak söz konusu araçlara ortam hazırlamak için devletlerin üzerindeki baskı da önümüzdeki dönemde iyiden iyiye artacak gibi görünüyor. Fuso’nun hafif kamyonu, eCanter yakında New York’ta ve Japonya’da yollarda dolaşmaya başlayacak. 7-Eleven ve UPS gibi şirketler şimdiden eCanter’i kullanmak için gerekli başvuruları gerçekleştirdi.

Daimler elektrikli kamyon pazarında Tesla ile rekabet edecek

Daimler elektrikli kamyon pazarındaki hedeflerini ortaya koysa da, Tesla gibi önemli bir rakip de şirketi bekliyor. Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket, elektrikli otomobili Model 3’ün üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle elektrikli kamyon duyurusunu kasım ayına ertelemişti.