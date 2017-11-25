Cydia jailbreak uygulama kaynaklarından ikisi kapatıldı

Bir zamanlar bir iPhone veya iPad’den maksimum deneyimi elde etmenin en iyi yolu, o cihazı “jailbreak” etmekten geçiyordu. Ancak artık jailbreak iOS deneyimini üst seviyeye taşıyacak yöntemlerden biri olmaktan çıktı. Popüler iki Cydia jailbreak uygulama kaynağı olan ModMy ve ZodTTD/MacCiti’nin kapanması, artık bir devrin tamamen sona ermek üzere olduğunu gösteriyor.

Jailbreak edilen cihazlar App Store’a erişemediği için App Store’un yerini Cydia almıştı. Uygulamaların büyük kısmını barındırmayan Cydia, bunun yerine yazılım havuzlarından yararlanıyordu.

Yazılım havuzunun büyüklüğü, güvenilirliğini de artıran bir kriter olarak değerlendiriliyordu. Jailbreak edilen cihazların zararlı yazılımlara karşı hassasiyeti göz önünde bulundurulunca güvenilirlik çok daha önemli bir kritere dönüşüyor.

Jailbreak’in yasal açıdan da tartışmalı bir yöntem olduğunu da unutmamak gerekiyor. Lisans anlaşmalarının ihlâlini de beraberinde getiren yöntem, bazı ülkelerde yasadışı olarak kabul ediliyor. Jailbreak’in cihazın garantisini devreden çıkarması da, yönteme olan ilginin azalmasının faktörleri arasında değerlendiriliyor.

Cydia jailbreak yazılım havuzlarının kapanması yöntemin sorgulanmasına yol açıyor

Üç büyük Cydia jailbreak yazılım havuzundan ikisinin kapatılması, jailbreak yönteminin uygulanabilirliğini de sorgulamaya açıyor. Android platformundaki “rooting” yönteminin bir yansıması olan jailbreak’e olan ilgi, son birkaç iOS sürümünde iyiden iyiye azalmıştı. Kullanıcıları cihazları için jailbreak yöntemini uygulamaya iten unsurların çözüme kavuşması ve güvenliğe verilen önemin artması, jailbreak’i gözden düşürmüştü.