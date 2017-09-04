Apple‘ın üst düzey yönetimini gösteren web sayfası, şirkette yapılan küçük ama dikkate değer bir sorumluluk değişimini gözler önüne seriyor. Apple’ın dijital asistanı Siri daha önce şirketin internet yazılımı ve servislerden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue’deydi. Ancak bundan böyle dijital asistanın gelişimi ve yönetimi yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Craig Federighi tarafından yürütülecek.

Cue’nin koltuğunun altının bir hayli kalabalık olduğu söylenebilir. Uzun yıllardır Apple’ın çevrim içi servislerinden sorumlu olan tecrübeli yönetici Apple Harita, Apple Music, iTunes ve iCloud gibi servisleri yönetiyor.

Cue, Apple’ın orijinal video içerik geliştirme sürecinin de başında bulunuyor. Ancak bu süreçte Cue’ye daha önce Sony’de üst düzey görev yapan Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg da yardımcı oluyor. Siri’yi de Federighi’ye devreden Cue’nin böylelikle 1 milyar dolarlık orijinal içerik hamlesine daha fazla vakit ayıracağı düşünülüyor.

Craig Federighi iOS ve macOS’i de yönetiyor

Bu hamle, Siri’nin Apple için artan öneminin bir göstergesi olarak nitelenebilir. Hâli hazırda iOS ve macOS’u yöneten Federighi’nin Siri’nin direksiyonuna geçmesi, dijital asistanın yeteneklerinin daha da artabileceği anlamına gelebilir.