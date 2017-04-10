Cortana uyumlu hoparlörler yakında raflardaki yerini alabilir

Microsoft’un dijital asistanı Cortana için hazırlanan Device Setup isimli bir uygulama, Google Play Store’da yerini aldı. Uygulama sayesinde kullanıcılar Microsoft’un dijital asistanını taşıyan ve evlerde kullanım için tasarlanan aksesuarların kurulumunu gerçekleştirebilecek. Ancak henüz piyasada Microsoft’un dijital asistanıyla uyumlu bir hoparlör bulunmuyor. Bu da uygulamanın varlığını ilginç hâle getiriyor.

Amazon Echo ve Google Home’un yolunu açtığı, dijital asistan barındıran ve evlerde hayatı kolaylaştırmayı vadeden hoparlörlerin yaygınlığı he geçen gün biraz daha artacak gibi görünüyor. Amazon ve Google’ın ön planda olduğu bu alana Microsoft’un katılımı neleri değiştirecek şimdiden merak ediliyor.

Microsoft’un dijital asistanı, Cortana ismini popüler oyun serisi Halo’da kötü yola sapan sanal asistandan alıyor. Hâli hazırda Windows telefon ve bilgisayarları sesli olarak kontrol etme amacıyla kullanılan dijital asistan, yakında ev yaşamında da insanların yanında olmaya hazırlanıyor.

Microsoft’un dijital asistanını hoparlörlere nasıl yerleştireceği ve nasıl bir faydalanma yöntemi kullanacağı merak ediliyor. Daha önce Harman Kardon ile olan işbirliğini duyurmak için bir video paylaşan Microsoft, bu konuda pek bilgi vermemişti.

Cortana uyumlu hoparlörler Microsoft’un donanım etkinliğinde duyurulabilir

Microsoft’un ilkbahar içinde yeni ürünlerini tanıtacağı bir donanım etkinliği düzenleyeceği söyleniyor. Cortana uyumlu ilk hoparlörlerin de bu etkinlikte görücüye çıkması ihtimaller arasında yer alıyor.