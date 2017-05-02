IDC’nin akıllı telefon pazarına ilişkin olarak düzenli aralıklarla yayınladığı raporların en yenisi, bazı ilginç verileri gün yüzüne çıkarıyor. Rapor, Çinli akıllı telefon üreticileri ile Samsung ve Apple arasındaki farkın kapandığını göstermesi açısından önem taşıyor.

IDC’nin raporuna göre, 2017’nin ilk üç aylık döneminde 347.4 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu rakam, 332.2 milyon cihazın sevk edildiği geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 4.3 oranında bir artışın kaydedildiğini gösteriyor.

Rapor, Samsung’un Galaxy Note 7 hüsranının etkisini kısa süre içinde atlattığını gösteriyor. Güney Koreli şirket, yılın ilk çeyreğinde 79.2 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. IDC, Samsung’un zirveye çıkmasında J ve A serilerinin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlardaki performanslarının önemli rol oynadığını belirtti. S7 ve S7 edge fiyatlarındaki indirimin de Samsung’a envanterlerini temizlemesinde ve S8 ile S8+’a pürüzsüz bir geçiş sağlanmasında yardımcı olduğu ifade edildi.

Listede Samsung’un arkasından Apple geliyor. İkincilik koltuğunda rahat görünen şirket, yılın ilk çeyreğinde 51.2 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Apple geçtiğimiz yılın ilk 3 ayına göre 400 bin daha fazla telefon sevk etse de, şirketin pazar payı yüzde 15.4’ten yüzde 14.9’a geriledi.

Çinli akıllı telefon üreticileri zirveye yaklaşıyor

Samsung ve Apple’ın ilk iki sıradaki yerleri güvende olsa da, sevkiyatlarının yatay bir seyir izlemesi dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Samsung ve Apple’ın arkasından gelen üç Çinli üreticinin büyüme hızındaki artış da göze çarpıyor.

Akıllı telefon pazarında Huawei, Oppo ve Vivo, Samsung ve Apple’ın arkasından geliyor. Akıllı telefon pazarındaki büyümenin itici gücü olarak da bu üç şirket gösteriliyor. Huawei, Oppo ve Vivo, 2017’nin ilk üç ayında 77.9 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre, yüzde 3.7 oranında genişlerken; Huawei, Oppo ve Vivo, 15.5 milyon daha fazla cihaz satmayı başardı.