Wikipedia geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Türkiye’nin teknoloji gündeminin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Çevrim içi ansiklopedinin engellendiği ülkeler listesinin kıdemli üyeleri arasında akla gelen ilk isim ise Çin oluyor. Çin Wikipedia engellemesinin eksikliğinin ülkedeki internet ekosisteminde daha az hissedilmesi adına “Çin Ansiklopedisi” ismini taşıyan yeni bir proje başlattı.

Çin hükümetinin projesi kapsamında 300 bin madde girişinin bulunduğu bir internet sitesi kurulacak. Bu maddelerin çevrim içi ansiklopediye girişi için 20 bin kişi çalışacak. Bu 20 bin kişi akademisyenler arasından seçilecek.

100’den fazla alandaki bilgilerin yer alacağı “Çin Ansiklopedisi” önümüzdeki yıl içinde çevrim içi hâle gelecek. Projeyi geliştiren editör Yang Muzhi, çevrim içi ansiklopedi için “Kültürün Çin Seddi” tanımlamasını kullandı.

Baidu ve Qihoo 360 gibi Çinli internet şirketlerinin kendilerine ait çevrim içi ansiklopedileri bulunsa da, bu ansiklopediler Wikipedia’ya karşı zayıf kalıyor. Muzhi ise amaçlarının Wikipedia’ya bir muadil oluşturmak olmadığını ve daha gelişmiş bir platform kurmayı istediklerini söyledi. Dünyadaki en büyük ve en gelişmiş yazar takımına sahip olduklarını belirten Muzhi, amaçlarının Wikipedia’nın önüne geçmek olduğunun altını çizdi.

Muzhi çevrim içi ansiklopediyle Çin’in bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerini ve tarihi mirasını insanlara aktarmayı istediklerini belirtti. Editör sosyalizmin ana değerlerini güçlendirmenin de hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Çin dünyanın en sıkı sansür politikalarından birini uygularken, Devlet Başkanı Şi Cinping’in interneti geliştirmek için diğer devletlere işbirliği çağrısı yapması kulağa garip geliyor.

Çin Wikipedia ile “objektif” biçimde rekabet edebilir mi?

Çin Ansiklopedisi’nin içeriğinde ne kadar devlet etkisi olduğu bilinmiyor. Ancak Çin’in internet politikası, platformun objektif biçimde Wikipedia ile rekabet edebilme ihtimalini azaltıyor.