Çin internetteki içerikleri sosyalizme uygunluğuna göre değerlendirecek

Çin internet sansürü konusunda en katı ülkeler arasında yer alıyor. Bu konudaki uygulamalarını geçtiğimiz hafta itibarıyla biraz daha sıkılaştıran ülke; “ana sosyalist değerler”e uymayan internet sitelerinin kapatılacağını açıkladı. Bu açıklama uyuşturucu bağımlılığı ve eşcinsellik gibi konuların da yasaklı kategoriler listesine girdiği anlamına geliyor.

Çin’in çevrim içi sansür geçmişi, internetin ilk günlerine kadar uzanıyor. Çin Seddi’nin internet versiyonunu oluşturan yönetim sadece porno sitelerini engellemekle kalmamış, dini siteleri ve ülkeye dair olumsuz haberler veren portalları da yasaklamıştı. Yeni kararların odak noktasında ise video içerikleri yer alıyor.

Alınan yeni kararlar, resmi bir kuruluş olan Çin Çevrim İçi Yayın Servisleri Birliği tarafından açıklandı. Yeni düzenlemeye göre, internette paylaşılacak görsel ve işitsel içeriklerin sosyalist değerlere uygunluğu iki görevli tarafından denetlenecek. Filmler, küçük video klipler, belgeseller, spor, eğitim ve animasyon içerikleri bu denetime tabi olacak. Weibo gibi sosyal ağlar da yeni dönemde daha yakından izlenecek.

Yeni dönemde yasağa takılması muhtemel video kategorilerinin sayısı ise oldukça yüksek. Din, şiddet, cinsellik, kumar, soyu tükenmekte olan hayvanların öldürülmesi, sigara ve ülkeye yönelik hakaretler yasaklananlar arasında bulunuyor. Cinsel eğitim videoları bile kurallar tarafından “kaba” olarak tanımlandığı için yasak kapsamına giriyor. Vatanseverlik, ülkeye övgü, pozitif tarihi materyal, ebeveynlere saygı ve fakirlere yardım gibi konularla ilgili içerikler ise desteklenecek. Kuralları ihlâl edenler hakkında soruşturma başlatılacak ve web siteleri kapatılacak.

Çin geçtiğimiz ay da internet denetimini sıkılaştırmıştı

Pekin yönetimi geçtiğimiz ay da dedikodu sitelerini kapatmış, insanların internete yükleyebilecekleri videolara kısıtlama getirmiş ve çevrim içi yayın için lisans alınmasını zorunlu kılmıştı. Ayın sonunda ise çevrim içi edebiyat siteleri sosyalist değerlere uygunlukları doğrultusunda puan verilmeye başlanmıştı. Puanı 60’ın altında olan siteler hem kamuoyunun önünde eleştiriliyor hem de ödül almaları engelleniyor.