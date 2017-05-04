Çin hükümeti internet üzerindeki baskıcı tutumunda dozu biraz daha yükselten bir karar aldı. Reuters’in haberine göre; bundan böyle ülkede faaliyet gösteren tüm bloglar, internet siteleri, uygulamalar ve diğer haber platformları yerel veya ulusal devlet görevlileri tarafından onaylanmış kişileri işe alabilecek. Tüm çalışanların merkezi hükümetten eğitim ve akreditasyon alması da getirilen zorunluluklar arasında bulunuyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, yeni kurallar sadece yerel çevrim içi haber sitelerini kapsıyor.

1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallar, ülkede geleneksel medya kuruluşları üzerinde uygulanan kısıtlamaların internete de taşındığını gösteriyor. Medya ve internet üzerindeki devlet baskısı, Şi Cinping’in başkanlık koltuğunda güçlenmesiyle iyiden iyiye artmıştı. Geçtiğimiz yıl pek çok internet sitesi, devletin resmi açıklamalarının aksi istikamette bağımsız biçimde haber yayınladıkları gerekçesiyle kapatılmıştı.

Çin Siber Alan İdaresi tarafından alınan kararlar, haber sitelerinin yayınlayabilecekleri içerik kategorilerine de sınırlama getiriyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre; internet siteleri bundan böyle “pozitif, sağlıklı, dürüst ve erdemli bir internet kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak ve hem kamusal hem de ulusal çıkarları koruyacak” haberler yayınlayabilecek. Haber sitelerinin genel yayın yönetmenlerinin Çinli olmasını zorunlu kılan yeni kurallar çerçevesinde yabancıların internet sitelerine ortaklığı da güvenlik değerlendirmesi sonrasında karara bağlanacak.

Çin bilginin kaynağını da kontrol etmek istiyor

Associated Press’e konuşan Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi’nden Qiao Mu, yeni kurallarla bilgiye ek olarak bilgi kaynağının da ideolojik olarak kontrolünün amaçlandığını belirtti.