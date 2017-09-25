Sanal gerçeklik genellikle uzayda gezinti yapmak veya zombileri vurmak gibi uçuk aktivitelerle anılıyor, ancak bu teknoloji günlük hayatta sıklıkla gerçekleştirdiğimiz film izlemek veya internette gezinmek gibi işlevleri de değiştirebilecek potansiyel taşıyor.

Google’dan François Beaufort’un belirttiğine göre, Chrome 61 sürümü ilk VR, yani sanal gerçeklik özelliklerinin deneyimlenmesi için dağıtıma çıktı. Daydream View destekli akıllı telefonlarını bu sanal gerçeklik başlığına yerleştirip Chrome’u açan kullanıcılar, internette gezintiyi sanal gerçeklikte yapabiliyorlar.

Aslında Google WebVR teknolojisini Chrome’a geçtiğimiz şubat ayında eklemişti. Ancak bu son gelen güncellemeyle birlikte herhangi bir web sitesini VR ortamında gezmek mümkün oluyor. Web sayfasının herhangi bir sanal gerçeklik özelliğine sahip olup olmaması ise fark etmiyor.

Beaufort, bu güncellemenin kullanıcılara herhangi bir web sitesini sanal gerçeklikte görüntüleme ve etkileşim kurma imkanı vereceğini, sayfalar arasındaki bağlantıları takip edebileceklerini, iki boyutlu görünüm ile WebVR destekli sitelerdeki yoğunlaştırılmış görünüm arasında geçiş yapılabileceğini söylüyor. Ayrıca yeni özelliklerin de yolda olduğunun sözünü veriyor.

Eğer gerekli araçlara ve yazılıma sahipseniz, Ford tarafından yüklenen bu 360 derece videoları ya da SanFrancisco’nun sanal turunu deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki, başlamadan önce Chrome’u da 61 numaralı yeni versiyona yükseltmeyi unutmayın.

Chrome ve Daydream WebVR desteğinin sunan tek internet tarayıcısı veya cihaz değil. Apple‘ın da bu teknolojiye ilgi duyduğunu, Firefox’un da teknolojiyi eklediğini biliyoruz. Google’ın 4 Ekim’deki etkinliğinde de VR tarafında yeni duyurular bekliyoruz.