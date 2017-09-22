CCleaner sistem temizlik aracına yönelik zararlı yazılım saldırısı, hafta içinde ortaya çıkmıştı. Aradan geçen birkaç günlük süreçte, saldırının tahmin edilenden daha tehlikeli olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen bir komut ve kontrol merkezinden alınan veriler üzerinde çalışan araştırmacılar, CCleaner zararlı yazılım saldırısında dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden bazılarının hedef olarak seçildiğini ortaya çıkardı.

Avast ve Cisco bünyesindeki Talos araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları, Wired tarafından yayınlandı. Saldırı başladığında zararlı yazılımın hedeflerinin daha küçük olduğu düşünülse de, son veriler Microsoft, Google, Samsung, Sony, Intel ve Akamai gibi şirketlerin iç sunucularının saldırının hedefi olduğunu gösteriyor. Gauselmann isimli bir Alman şirketi, İngiltere ve Singapur’da faaliyet gösteren iki büyük telekom şirketi de CCleaner saldırısının hedefleri arasında yer alıyor.

Ancak bu listenin daha da geniş olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Buna rağmen, araştırmacılar saldırının etkilediği bilgisayar sayısı konusundaki tahminlerini aşağıya çekmiş durumda. İlk etapta 2.2 milyon bilgisayarın saldırıdan etkilendiği belirtilirken, yapılan incelemenin ardından bu sayının 700 bin civarında olduğu düşünülüyor.

CCleaner zararlı yazılım saldırısıyla ilgili yeni verilerin gelmesi bekleniyor

Saldırıya hedef olan şirketlerden hangilerinin sunucularına başarıyla sızıldığı bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde CCleaner zararlı yazılım saldırısıyla ilgili yeni verilerin ortaya çıkması ve bu sayede daha net bir tablonun çizilebilmesi bekleniyor.