Catalyst adlı bir şirket, çeşitli AirPods kılıfları çıkardı. AirPods için Catalyst Case olarak adlandırılan bu AirPods kılıfları, tahmin ettiğiniz üzere Apple’ın kablosuz kulaklıklarının muhafaza ve şarj edildiği kasayı koruyor.

Suya ve düşmelere karşı dayanıklı olan bu kılıflar silikondan üretiliyor. Altta Lightning kablosu için bir açıklık bulunuyor. Mavi, mor, beyaz gibi çeşitli renklerle gelen bu kılıflar karanlıkta da ışıldıyor.

AirPods kasası için kılıfın gerekli olup olmadığı tartışılır. Ancak kulaklıkları için yaklaşık 900 TL ödeyenlerin bu değerli ürünü daha özenli şekilde kullanmak isteyeceklerini düşündüğümüzde, bir kılıf ihtiyacı anlayışla karşılanabilir. Üstelik AirPods’un kasasının yüzeyinin iPod’larda olduğu gibi çizilmelere karşı hassas olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da aslında, kılıf kullanımını mantıklı hâle getiriyor.

Catalyst Case AirPods kılıfları 24.99 dolarlık yurt dışı fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Mayıs 2017’de de dağıtımın başlaması bekleniyor.