Cassini Satürn ve uydularının etrafındaki 13 yıllık macerasını halkalı gezegene çarparak sonlandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Satürn’ün uydularından Titan ile şimdiye kadarki en yakın temasını gerçekleştiren uzay aracı, NASA mühendislerinin tabiriyle Satürn’e “veda busesi” vermişti.

Uzay aracı yolculuğu yarın (15 Eylül) Türkiye saatiyle 1:55:06’da sona erecek. Planlanan saatte Satürn’ün atmosferine girecek olan Cassini, daha sonrasında parçalarına ayrılacak. Sonuna artık 24 saatten az bir süre kalsa da, uzay aracı hâlâ bilgi toplamaya devam ediyor. NASA, Cassini’nin ölüm yolculuğunda toplayacağı verilerin Satürn’ün atmosferinin ve yüzeyinin daha iyi tanınmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Cassini Satürn yolculuğuna üç uzay dairesinin ortaklığıyla başlamıştı

Cassini, 1997’de NASA, Avrupa Uzay Dairesi (ESA) ve İtalya Uzay Dairesi’nin işbirliğiyle uzaya fırlatılmıştı. Uzay aracı, 7 yıllık bir yolculuğun ardından Satürn’ün yörüngesine ulaşmış ve keşif çalışmalarına başlamıştı. 2004’ten günümüze kadar binlerce görüntü yakalayan uzay aracı, halkalı gezegen ve uyduları hakkında önemli bir keşfe imza atmıştı. Son haftalarda Saturn ve halkaları arasından uçan Cassini, uzay aracının kuzey kutbunun detaylı fotoğraflarını çekmişti.