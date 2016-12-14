Casper VIA M2, şirketin Android telefon ailesine katılan en son model oluyor. M2, parmak izi okuyucusu, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, metal gövde, 8 çekirdekli işlemci ve 3000 mAh pil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Casper bu telefonu, KDV dahil sadece 1099 TL’ye tüketicilere sunuluyor.

Casper, VIA M2’nin 142 x 69.6 x 8.73 mm. boyutlarında ve 151 gram ağırlığında şık bir metal gövdeye sahip olduğunu, bu sayede üst düzey dayanıklılık ve şıklık sunduğunu vurguluyor. Ele iyi oturan bir tasarıma sahip olan telefonun 2.5D kavisli ekran camı da estetiği artırıyor. 5 inç Full HD IPS ekranı ile kullanıcılara optimum görsel deneyim sunan Casper VIA M2, Corning Gorilla Glass 3 cam ile ekranı darbelere ve düşmelere karşı koruyor.

Titanyum gri ve metalik bronz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan VIA M2, parmak izi fonksiyonu okuyucu özelliği de sunuyor. Parmak izi fonksiyonu sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabilen telefon güvenlik konusunda yüksek beklentileri de karşılıyor. Casper’ın belirttiğine göre, Ana ekran tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucu sayesinde telefon daha güvenli hale getirilebildiği gibi istenmeyen durumların da önüne geçiliyor.

Casper VIA M2’de bulunan 8 çekirdekli 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye 3 GB RAM ve 32GB depolama alanı eşlik ediyor. Böylelikle günlük işler için ihtiyaç duyulan optimum performansı sunan telefon, tatmin edici düzeyde oyun keyfi de vadediyor. Daha fazla depolama kapasitesi isteyenler için microSD bellek yuvası ile bu kapasite 128 GB’ye kadar artırılabiliyor. Kategori 4 LTE desteği sayesinde mevcut 4.5G şebekelerinden yüksek hız elde etme imkanı bulunuyor. Telefon Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak geliyor.

Casper VIA M2 kameraları

Arka tarafta yer alan ana kamera 13 megapiksel çözünürlük, hızlı odaklama, hazır çekim modları ve gelişmiş özelliklere sahip. Önde de 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde yer alan 13 Megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera hızlı netleme süresi, hazır çekim modları ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Casper VIA M2’nin ön yüzündeki kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip ve harika özçekimler vadediyor.

Casper VIA M2, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1099 TL’lik KDV dahil satış fiyatı ile sunuluyor. Telefonun kutusundan mikrofonlu kulaklık, koruma kılıfı ve ekran koruyucu da çıkıyor.