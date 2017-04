Bilgisayar üreticisi olarak kendisine bir isim yapan Casper, mobil cihazların yükselişine kayıtsız kalamamış ve akıllı telefon pazarına da giriş yapmıştı. Birkaç yıldır akıllı telefon geliştirmeyi ve üretmeyi sürdüren şirket, pazarın dinamiklerine göre hareket etme refleksini de kazanmışa benziyor. Son zamanlarda akıllı telefonlara çift arka kamera yerleştirmek yaygın bir eğilime dönüşmüş durumda. Pek çok üretici, özellikle “amiral gemisi” olarak nitelenebilecek telefonlarına çift arka kamera yerleştiriyor. Casper VIA F1 de bu eğilimi takip ediyor. VIA F1, çift arka kamera ve beraberinde sunduğu gelişmiş fotoğraf çekim özellikleriyle dikkat çekiyor.

VIA F1, ilk bakışta üst segmente yerleşmeye uygun bir telefon gibi görünüyor. Alüminyum ve metali bir araya getiren kasa da telefonun üst sınıf görüntüsünü kuvvetlendiriyor. 154.2 x 76.4 x 7.4 mm.’lik kasaya sahip telefon, tek elle rahatlıkla kavranıyor. 168.2 gram ağırlık kağıt üzerinde biraz yüksek görünse de, kısa süreli deneyimimizde bir sıkıntı oluşturmadı.

Telefonda 5.5 inç, Full HD çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. Bu ekranı Gorilla Glass 3 cam kaplıyor. 5.5 inç ekranına rağmen, akıllı telefonun tek elle kullanımında bir sorun yaşanmıyor. Ekranın alt kısmında aynı zamanda parmak izi tarayıcısı işlevi de gören ana ekran tuşu bulunuyor. Bu tuşa kapasitif navigasyon tuşları eşlik ediyor. Telefonun sol kenarında hem nano SIM kart hem de microSD kartın takıldığı özel yuva bulunuyor. Bu yuva özel bir iğne yardımıyla yerinden çıkıyor. Sağ kenarda ise güç butonu ve ses kontrol tuşları yer alıyor. 3.5 mm. kulaklık jakı üst kenara yerleştirilirken, alt kenarda da çift hoparlör ızgarası ve microUSB girişi bulunuyor. Günümüzde pek çok amiral gemisi telefonda USB-C tercih edilirken, Casper’ın microUSB’yi seçmesi biraz farklı bir tercih olarak nitelenebilir.

Arka panele geçildiğinde ise akıllı telefonun en çok öne çıkan özelliği olan çift arka kamera görülüyor. Dikey vaziyette konumlanan 13 ve 5 megapiksel çözünürlüklü iki lense flaş da eşlik ediyor. Cihazın önünde de 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Casper VIA F1’in tanıtımında Bokeh efektiyle fotoğraf çekilebilmesinin üzerinde ayrıca duruyor. Telefonun kamera arayüzü ise Apple’ın iPhone ve iPad’lerde kullandığı arayüze fazlasıyla benziyor. Kullanıcıların farklı kamera modları arasında geçiş yapmak için ekranın üzerine yerleştirilen siyah çubuğun üzerinde sürükleme hareketleri yapmaları yeterli oluyor.

VIA F1, kutusundan Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak çıkıyor. Şirket yetkilileri telefonun Nougat güncellemesi alması için de çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Kısa süreli deneyimimizde Casper’ın Android’in saf arayüzü üzerinde yoğun bir özelleştirmeye gitmediği görülüyor. Sade olarak nitelenebilecek arayüz tasarımı, telefonda gezinmeyi kolaylaştırıyor. Google’ın neredeyse her Android telefonda ön yüklü olarak sunduğu bazı uygulamalar, VIA F1’in ana ekranında da Google klasörü içinde karşımıza çıkıyor.

Casper VIA F1 Ön İnceleme 1 of 13

Casper VIA F1’de 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek MT6755 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteğiyle bu alanın üzerine 128 GB daha eklenebiliyor. Kağıt üzerinde bu kurulum, VIA F1’in pek çok görevi zorlanmadan yerine getirmesi için yeterli gibi görünüyor. Kısa süreli deneyimimizde de uygulamaların hızlı bir şekilde açıldığını ve arayüz geçişlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını gözlemledik. Yine de, telefonun performansı hakkında daha detaylı bir yorumda bulunmak için VIA F1’i daha kapsamlı biçimde incelemek gerekiyor.

Casper VIA F1 1899 TL karşılığında satılıyor

Casper’ın yeni akıllı telefonunun fiyat etiketinde 1899 TL yazıyor. Şirket, 2017’nin sonuna kadar 200 bin VIA F1 satmayı amaçlıyor. VIA F1’i 2017’nin ilerleyen dönemlerde üç akıllı telefonun daha izlemesi planlanıyor. Hâli hazırda Casper’ın en yeni telefonu olan VIA F1’e dair daha detaylı bilgileri size en yakın zamanda ulaştırmayı umuyoruz.