1980’li yılların popüler bilgisayar oyunlarından Carmen Sandiego Netflix tarafından diziye dönüştürülüyor. io9’da yer alan habere göre, Carmen Sandiego animasyon formatında izleyicilerle buluşacak.

22 bölüm sürmesi planlanan dizide başrol Carmen’i Jane The Virgin dizisinin yıldızı Gina Rodriguez seslendirecek. Stranger Things’ten tanınan Finn Wolfhard ise “Oyuncu” karakterine sesiyle hayat verecek.

io9’un haberine göre, dizinin her bölümü 22 dakika uzunluğunda olacak. Bu bölümlerde Carmen Sandiego’nun köklerine ve yaşamının ilk yıllarına odaklanılacak. Seride Carmen’in uluslararası bir hırsıza dönüşmesinin arka planının anlatılması bekleniyor. Ancak daha belirgin detaylar şimdilik gün yüzüne çıkmış değil.

Netflix, Carmen Sandiego’yu televizyona taşıyan ilk platform değil. Popüler oyun, 1990’lı yıllarda “Carmen Sandiego dünyanın ve zamanın neresinde?” adını taşıyan canlı bir oyun programıyla ekranlarda boy göstermişti. Buna ek olarak, DIC Entertainment isimli bir şirket de “Carmen Sandiego nerede?” adıyla bir çizgi dizi hazırlamıştı.

Carmen Sandiego Netflix aboneleriyle 2019’da buluşacak

Netflix’in Carmen Sandiego projesi 2019’da abonelerle buluşacak. Şirket, Carmen Sandiego ile abonelerine daha fazla orijinal içerik sunma hedefi doğrultusunda bir adım daha atmış oluyor.