Canon, üretken kullanıcılara odaklanan en iyi kameralarından bir tanesi olan EOS 80D’nin görüntü sensörünü yepyeni, daha rahat taşınabilir bir ürün olan Powershot G1X Mark III’e yerleştirdi. Dahili 24-72mm., f/2.8-5.6 zum lens taşıyan bu yeni kamera kasım ayında, 1299 dolarlık yurt dışı fiyatıyla birlikte piyasada olacak.

G1X Mark III, Powershot G1X serisindeki evrimin en son halkası oluyor ve aynı zamanda 2015’te çıkan G5X’in ruhunu sürdürüyor. G1X Mark I ve II modelleri Canon’un son beş yıl içinde çıkardığı daha iyi ve ince gövdeli kompakt makinelere güzel bir örnekti. Ancak akıllı telefon kameraların giderek daha da yayıldığı ve yetenekli hâle geldiği bir ortamda, ince ve kompakt gövdeli makinelerin satılması giderek zorlaşıyor.

G1X Mark III ile Canon, düz profili G5X’in tarzında, topuz ve kadranlarla daha uyumlu bir tasarımla değiştiriyor. Düğme kadranların temeline eklenen kırmızı renkli dokunuşlar da cihaza biraz daha ayırt edicilik katıyor.

Canon, iki farklı kompakt makineyi bu tasarımda birleştirirken, gurur duyduğu ve daha önce M5 ve M6 aynasız kameralarda da kullandığı bir sensörü de ekliyor. 80D’nin 24.2 megapiksel, dual piksel otomatik odaklı APS-C sensörünü bu makinede de görüyoruz. Ayrıca G1X Mark III DIGIC 7 görüntü işlemcisini de barındırıyor.

G5X’in biraz daha küçük boyutlu metal ve plastik gövdesinin ödünç alınması sayesinde makine G1X Mark II’den 150 gram kadar daha hafif geliyor. Mark II 553 gram iken, Mark III sadece 399 gram ağırlıkta olmasıyla dikkat çekiyor. Buna ek olarak G1X selefine göre birtakım dikkat çekici güncellemeler sunmaya devam ediyor. Bunların arasında yüksek çözünürlüklü, 2.36 milyon noktalı OLED ekranın kullanıldığı elektronik vizör de bulunuyor. Ayrıca G1X Mark III’ün arkasında 3 inç LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran 270 derece dönebiliyor.

G1X Mark III ile saniyede 7 kare hızında sürekli otomatik odaklı veya 9 kare hızında sürekli otomatik odaksız çekimler yapmak mümkün oluyor. Bluetooth, Wi-Fi ve NFC gibi kablosuz bağlantı desteklerini de bünyesinde barındırıyor.

100-25600 ISO aralığı sayesinde G1X Mark III düşük ışıkta iyi şekilde işleyebiliyor. Ne var ki, daha kıza bir zum aralığı ve yavaş diyafram açıklığı bulunuyor. G1X Mark II’de 24-120mm lens ve f/2.0-3.9 diyafram açıklığı kullanılmıştı. Canon, aradaki farkı yeni sensör ve görüntü işlemcisiyle kapatabileceğini, hatta geçebileceğini düşünmüş olmalı.

Canon Powershot G1X Mark III’ün en büyük eksikliklerinden bir tanesi 4K video çekim desteğinin olmaması. Makine saniyede 60 kare hızında 1080p video çekimi yapıyor.

G1X Mark III, 1299 dolarlık fiyat etiketiyle kasım ayından itibaren satışta olacak.