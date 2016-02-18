Canon G7x Mark II, EOS 80D ve yeni aksesuarlarını tanıttı

Canon en iyi kompakt kameralarından bir tanesini, en iyi orta segment DSLR makinelerinden bir tanesiyle birlikte güncelledi. Şirket G7x’in ikinci versiyonunu, Canon 80D ile birlikte duyurdu.

Öncelikle G7x Mark II’den başlayalım. Canon’un orijinal G7x modeli 1 inç sensörüyle görüntü kalitesi ve taşınabilirlik arasında denge kuran en iyi makinelerden bir tanesiydi. Yeni Powershot G7x Mark II de selefinin özelliklerini barındırmaya devam ediyor. f1.8-f2.8, 24mm-100mm eşdeğer zum aralıklı lense sahip olan kamera optik görüntü sabitleme sistemi de barındırıyor. 3 inç, 1 milyon noktalı ve döndürülebilir LCD ekran arkada yer almaya devam ediyor. Ancak bu ekran orijinal G7x’tekine göre daha fazla yöne dönebiliyor.

G7x Canon’un yeni DIGIC 7 görüntü işlemcisini barındıran ilk kamera olma özelliğini taşıyor. Böylelikle kamera sadece hızlı olmakla kalmıyor, bazı özel yükseltmelerin de kapısını açıyor. G7x düşük ışıklı ortamlarda bir kademe daha iyi performans gösteriyor, çekilen görüntülerde daha az gürültü etkisi gözleniyor. Ayrıca DIGIC 7 işlemci G7x Mark II’yi odak izlemede daha iyi hâle getiriyor. Kameranın AF otomatik odak sistemini yüzler, nesneler, hareket eden köpek, çocuk gibi hedeflerde bile rahatlıkla

G7x Mark II mayıs ayında, 699 dolarlık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak. Orijinal G7x gibi bu model de yeni Sony RX100’in 1000 dolarlık yurt dışı satış fiyatının altında kalıyor. Ancak bu makinenin 4K kayıt veya süper ağır çekim gibi video özelliklerini sunmadığını belirtmek gerekiyor. Aslında yeni G7x saniyede 60 kare hızında 1080p video kaydı yapabiliyor ve bu birçok kullanıcı için yeterli olacaktır.

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Bu arada Canon, PowerShot serisine SX720HS modelini de ekledi. 1/2.3 sensör, 40x optik zum, saniyede 60 kare hızında 1080p video kaydı gibi özellikler içeren bu makinenin yurt dışında 400 doların altında bir fiyattan satılması bekleniyor.

80D ise Canon’un 2013 yılında çıkardığı ve bizim de Teknoblog olarak çekimlerimizde yararlandığımız 70D modelinin takipçisi olma özelliğini taşıyor. Bu yeni model görüntü sensörü ve otomatik odak tarafında önemli yükseltmeleri beraberinde getiriyor.

EOS 80D 24.2 megapiksel APS-C sensörü kullanıyor, böylelikle 70D’nin 20.2 megapiksel sensörünün üstüne çıkılıyor. Ayrıca 70D’deki 19 otomatik odak noktası yerine 45 otomatik odak noktası kullanılıyor. Canon bunu bazı yeni kamera modellerinde yer vermeye başladığı “ikili piksel” otomatik odak teknolojisiyle birleştiriyor. Bu teknolojide her bir görüntü sensörü piksel görüntüleme ve otomatik odaklamayı aynı anda yapabiliyor.

Canon iyileştirilmiş otomatik odak ve saniyede 60 kare hızında 1080p video çekim desteğinin 80D’yi zaten video ile uğraşanlar ve video blogcuları arasında oldukça popüler olan 70D’den daha da popüler hâle getireceğine inanıyor.

Canon, DSLR makineleriyle video çekimiyle uğraşanların dünyasını hedeflemeye devam ediyor. Bu hedefin doğrultusunda yeni bir lens ve birkaç özel aksesuar da çıkardı. Yeni f3.5-5.6 EF-S, 18-135mm aralıklı lens bunlardan bir tanesi. Görüntü sabitleme ve Canon’un Nano USM olarak adlandırılan ultrasonik motor teknolojisinin yeni versiyonuyla geliyor. Nano USM şirketin USM lenslerinden aldığı teknolojiyi genellikle video için daha iyi olan adımlama motoru veya STM lenslerin düzgün ve sessiz performansıyla birleştiriyor. Nano USM lensler seleflerine göre iki ile dört kat daha hızlı otomatik odaklama yapabiliyor.

Ayrıca video odaklı iki yeni aksesuar da tanıtıldı. Bunlardan bir tanesi olan “Power Zoom Adapter” yeni 18-135 mm lensin altına tutturuluyor ve çekim yapan kişinin düzgün şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmasını sağlıyor. Böylelikle geleneksel video kameralardakine benzer şekilde zumlama yapılabiliyor. Sadece iki farklı hızda zum yapabilen bu aksesuar sadece yeni 18-135mm lens ile uyumlu görünüyor.

Diğer aksesuar Canon Çift Yönlü Stereo Mikrofon (DM-E1) ise Canon markasını taşıyan ve DSLR’lara özel ilk harici mikrofon olma özelliğini taşıyor. Müşteriler daha önce Rode gibi üçüncü taraf şirketlerin aksesuarlarını satın almak zorunda kalıyorlardı.

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Canon 80D ve EF-S 18-135mm lens mart ayında satışa sunulacak ve takım halinde 1799 dolarlık yırt dışı satış fiyatına sahip olacak. 80D ise sadece gövdesiyle 1199 dolarlık fiyata sahip olacak. Lens de 599 dolara satın alınabilecek. Power Zoom Adapter ve mikrofon ise haziran ayında çıkacak ve sırasıyla 149 dolar ve 249 dolarlık fiyat etiketleriyle sunulacak.