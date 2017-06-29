Canon EOS 6D Mark II ve EOS 200D DSLR modelleri duyuruldu

Fotoğraf makinelerinin dünyasında son birkaç yıl nispeten sessiz geçerken, Canon yeni bir EOS DSLR çıkararak ortamın sessizliğini bozmak ve dikkatleri çekme fırsatını değerlendirmek istiyor. Şirket EOS 6D Mark II full-frame modeli ve başlangıç seviyesinde, küçük ölçekli bir model olan EOS 200D’yi duyurdu. Bu iki modelle şirket hedef kitlesini biraz daha genişletiyor.

Öncelikle EOS 6D Mark II ile başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere, 2012 yılında çıkan ilk modelin takipçisi, ikinci nesil versiyonu olan bu yeni model seride EOS 5D Mark IV modelinin altında konumlandırılıyor. Bu makine daha uygun fiyatlı, nispeten biraz daha küçük ölçekli bir full-frame seçeneği olarak fotoğraf tutkunlarını hedefliyor.

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6D Mark II’nin teknik özellikler tablosuna baktığımızda dikkat çeken ayrıntıların başında 26.2 megapiksellik yeni full-frame CMOS sensörü görüyoruz. Bu sensörle en fazla ISO 40000 değerinde fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. DIGIC 7 görüntü işlemcisini barındıran bu model aynı zamanda 45 noktalı, çapraz tip odaklama sistemini de içeriyor.

Öte yandan dahili, çok açılı LCD dokunmatik ekran 6D Mark II ile birlikte ilk kez bir Canon full-frame serisine geliyor. Böylelikle kameranın yetenekleri biraz daha artmış oluyor. Wi-Fi, NFC, Bluetooth gibi özellikler de bu kamerada mevcut durumda.

CANON EOS 6D MARK II 1 of 21

Bir diğer yeni ürün, EOS 200D ise orijinal EOS 100D modelinin yerini alıyor. Daha küçük ölçekli bir DSLR olan EOS 100D’nin güncelleme almayacağını, EOS M’in bunun yerini alacağını düşünenler de EOS 200D ile yanılmış oluyor. M serisine göre daha fazla esneklik barındırması böyle bir model bekleyenleri oldukça memnun edecektir.

200D’nin ölçek bakımından küçük ve aynı zamanda hafif olması onun pahada ağır özellikler barındırmayacağı anlamına gelmiyor. Bu makinede 80D’de de yer alan 24.2 megapiksel APS-C CMOS sensör bulunuyor. Böylelikle resim kalitesinin o modeldeki kadar iyi olmasını bekleyebiliriz.

Ayrıca çok açılı LCD dokunmatik ekran da bulunuyor, böylelikle kamerayı ekranı istediğiniz yöne çevirerek daha farklı açılardan çekim yapmanız mümkün oluyor. Bu arada dahili vizör ve 9 noktalı otomatik odak sistemi de bu makinede mevcut. Dual Pixel AF otomatik odaklama sistemi sayesinde alan netlemesi doğrudan sensörün kendisi üzerinde yapılıyor. Aynı zamanda ekran üzerinden netleme de oldukça hızlı şekilde yapılıyor.

Canon EOS 6D Mark II Temmuz 2017 itibarıyla satışa sunulacak. Bu makinenin sadece gövdesinin yurt dışında yaklaşık 9000 TL fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. EOS 200D de gelecek ay satışa çıkacak. Sadece gövdesi yurt dışında 2600 TL civarına karşılık gelen bir fiyattan satılacak. 200D’nin 18-55mm veya 18-55mm STM kit lens seçenekleri de bulunacak.