Broadcom Qualcomm için 130 milyar dolar teklif etti

Kısa süre önce gündeme gelen dedikodular sonunda gerçeğe dönüştü. Broadcom Qualcomm için 130 milyar dolarlık bir satın alma teklifi verdi. Qualcomm cephesi şu an için bu teklife karşı gönülsüz gibi görünüyor. Ancak anlaşma sağlandığı takdirde teknoloji dünyasındaki en büyük satışlardan biri gerçekleşmiş olacak.

Broadcom Başkanı ve CEO’su Hock Tan, sundukları teklifin her iki şirketin hissedarlarını da memnun edeceğini belirtti. Tan, birleşen iki şirketin daha fazla ürün gamında daha geniş ölçekte faaliyet gösterebileceğine dikkat çekti.

Tan, ortak müşteri tabanının ortaya çıkacak kombinasyonu benimseyeceklerinden emin olduklarının altını çizdi. Broadcom CEO’su, aksi vaziyette böyle bir teklif sunmayacaklarını belirtti. Broadcom, 130 milyar doları Qualcomm’a nakit ve hisse senedi olarak ödemeyi planlıyor. Qualcomm hisselerine 70 dolar değer biçen şirket, Qualcomm hisselerinin 2 Kasım’daki kapanış değerinin üzerine yüzde 28’lik bir ekleme yapıyor.

Broadcom Qualcomm ile birlikte dünyanın en büyük üçüncü yonga üreticisi olabilir

Broadcom Qualcomm ile birleşmeyi başardığı takdirde dünyanın en büyük üçüncü yonga üreticisi olacak. Listenin ilk iki basamağında Intel ve Samsung yer alıyor. Teklifin zamanlamasının da dikkat çekici olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Broadcom’un hisseleri son bir yıllık dönemde yüzde 60 oranında yükselirken, Qualcomm hisseleri Apple ve diğer teknoloji şirketleriyle yaşanan problemler nedeniyle hatırı sayılır ölçüde değer kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla Qualcomm’un piyasa değeri 91 milyar dolar, Broadcom’un piyasa değeri ise 112 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta çıkan dedikodular, iki şirketin hisse fiyatını da yukarıya çekti.