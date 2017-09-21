Bose SoundSport Free adını taşıyan ve tamamen kablolardan arınmış bir deneyim sunan ilk kulaklığını tanıttı. Şirket, kulak topuzu formatındaki yeni kulaklığıyla yoğun biçimde spor yapan kitleye ulaşmayı amaçlıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olan SoundSport Free’nin her bir topuzu sadece 10 gram ağırlığında. 2.7 cm. uzunluğundaki topuzlar, 3 cm. derinliğe sahip.

Bose yeni kulaklığında bulunan anten sistemi sayesinde kulaklık topuzları arasında dayanıklı bir bağlantı kurulabildiğine dikkat çekti.

Ses kaynağı olan cihaza 10 metre uzaklıktayken de çalışabilen SoundSport Free, her şarjın ardından kullanıcılara 5 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla kulaklığı iki defa şarj etmek mümkün oluyor. Böylelikle ekstra olarak 10 saatlik bir kullanım süresi daha sunuluyor.

Bose SoundSport Free ekim ayında satışa sunulacak

Bose’den yapılan açıklamada kulaklığın topuzlarının kolaylıkla bulunmasını sağlayan bir özelliğin de kullanıcılara sunulacağı, bu sayede kullanıcıların SoundSport Free’yi son olarak kullandıkları yeri ve zamanı görebilecekleri belirtildi. Kullanıcılar diledikleri takdirde sağ topuzun üzerindeki tuşa basarak Siri gibi dijital asistanlara erişebilecek. Bose SoundSport Free, ekim ayının başlarında 249.99 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda olacak. İlk olarak sadece siyah renk seçeneği kullanıcıların karşısına çıkacak. Daha sonrasında gece yarısı mavisi ve limon sarısı renkleri de seçeneklerin arasına eklenecek.