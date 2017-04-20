Bose’nin tescilli Bluetooth sisteminin izin verilenden daha fazla veri topladığı iddia ediliyor. ABD’de açılan bir davada, Bose Connect uygulamasının kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını takibe aldığı ve topladığı bilgileri izinsiz olarak paylaştığı öne sürüldü.

Connect uygulaması, Bose’nin hoparlörleri ve kulaklıklarıyla müzik kaynaklarını eşleştirmek için kullanılıyor. Kaynak ve hoparlör ya da kulaklık arasında köprü vazifesi gören uygulama, çalan her şarkıya ait temel bilgilere ulaşıyor. Davacılar, Connect’in çalan şarkıların veya podcast’lerin isimlerinin kullanıcılara bilgi verilmeden toplandığını ve bu bilgilerin Segment.io isimli analiz ve hedefleme şirketleriyle paylaşıldığını iddia ediyor. Kayıt bilgisi de göz önüne alınınca söz konusu veriler, reklam hedefleme şirketleri için oldukça kârlı bir araca dönüşüyor.

Davayı açan hukuk şirketinin kurucusu Jay Edelson, bu davanın insanların içinde yaşadığı yeni dünyaya ışık tuttuğunu gösterdi. Edelson, sadece kulaklık satın almaya giden insanların veri madencileri için birer kâr merkezine dönüştüğünü belirtti.

Bose Connect uygulamasını kullanmak zorunlu değil

Bose’nin hoparlör ve kulaklıklarını kullanmak için Connect uygulamasına ihtiyaç duyulmuyor. Ancak şirket uygulama üzerinden eşleştirilen cihazlar arasında değişiklik yapma gibi araçlar sunuyor. Geleneksel Bluetooth eşleştirmesinde böyle bir imkandan faydalanmak mümkün olmuyor. Tescilli Bluetooth sistemleri, son zamanlarda tüketici cihazlarında daha yaygın biçimde kullanılıyor.

Dava kabul edildiği takdirde, verileri Bose Connect uygulaması tarafından kullanılan herkesi kapsayacak. Ancak şikayet dosyasında Bose’nin Segment.io ile veri paylaşımına gittiğine dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Bose’den şimdilik konuya dair bir açıklama gelmiş değil.